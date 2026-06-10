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Среда 10 июня

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Валерия приняла решение уехать из страны на фоне слухов о разводе с Иосифом Пригожиным

Валерия приняла решение уехать из страны на фоне слухов о разводе с Иосифом Пригожиным

Валерия рассказала о своих грандиозных планах.

Отечественный шоу-бизнес содрогнулся от очередного громкого скандала: интернет-паблики запестрели тревожными заголовками о том, что Валерия и Иосиф Пригожин разводятся после двадцати лет образцового, казалось бы, брака. Слухи множились со скоростью лесного пожара, обрастая пикантными и пугающими подробностями. Фанатам оставалось только сокрушаться, ведь этот союз всегда считался эталоном верности и взаимопонимания в жестоком мире шоу-бизнеса. Однако сами супруги решили не доводить ситуацию до абсурда и прервали молчание, расставив все точки над "i" в этой запутанной истории.

Информация о крахе семьи оказалась банальной выдумкой хейтеров, но дыма без огня не бывает — Валерия действительно объявила об отъезде. Вот только бежит она не от любимого мужа, а вместе с ним, навстречу новым грандиозным свершениям. Сначала звездная чета отправится в масштабный гастрольный тур по Дальнему Востоку, где их с нетерпением ждут тысячи преданных слушателей. А сразу после этого пара планирует совершить красивый маневр и надолго покинуть пределы родины.

Маршрут знаменитостей уже определен, и в нем нет места депрессии или семейным драмам. Напротив, впереди у влюбленных — жаркое рабочее лето на элитных курортах.

"В июле и августе у нас запланирована серия концертов в Турции, вот там планируем совместить работу с небольшим отдыхом", — откровенно призналась артистка.

Похоже, вместо раздела имущества супруги будут наслаждаться ласковым морем, пятизвездочным сервисом и обществом друг друга, утирая нос всем завистникам.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2026, 16:44
Певица Валерия. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом

Фото: соцсети / @valeriya
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa

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