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Бросить все и уехать: где купить заграничное жилье у моря по цене однушки в Москве

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Бросить все и уехать: где купить заграничное жилье у моря по цене однушки в Москве

Эксперты рассказали, что средств от продажи однокомнатной квартиры в столице хватит на недвижимость на заграничном курорте.
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По данным риэлторов, однушки в Москве сейчас в среднем предлагаются за 12 миллионов рублей. Так что денег с ее реализации хватит на жилье в Дубае, в Черногории, в Болгарии или Турции.

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В Болгарии можно приобрести за такую сумму двушку или трешку в закрытом комплексе с бассейном, а в Черногории апартаменты. Также возможно купить хорошую однушку у моря на Кипре.

В Дубае за эти деньги предлагается студия со свежим ремонтом, мебелью и техникой. В цену входит парковка, а в доме находятся тренажерный зал и бассейн. Но больше всего вариантов за обозначенную сумму можно увидеть в Турции. Там можно приобрести огромную квартиру со всеми удобствами.

Фото: Konrad Wothe / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Вместе с тем эксперты объяснили, что покупка россиянами заграничного жилья никак не осложнилась из-за коронавирусных ограничений. Напротив, они подтянули рынки жилья вверх.

Фото: Katja Kreder / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что люди массово скупают жилье в Москве. Так, в столице достигнут пятилетний рекорд по продажам квартир. При этом цены не падают. Основной причиной такого спроса на покупку недвижимости в мегаполисе стали хорошие условия по ипотеке.

Фото: Martin Siepmann / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 09:16 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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