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В Москве нашли самые дешевые арендные квартиры

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В Москве нашли самые дешевые арендные квартиры

В пяти районах Москвы есть дешевые квартиры в аренду.
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Безусловно, Москва всегда была самым дорогим городом России по сделкам с недвижимостью. Хотите вы купить или только снять квартиру, все равно придется переплатить за жизнь в столице. Меж тем, самое дешевое арендное жилье в столице за год потеряло 20% стоимости.

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Снять квартиру Москве сегодня можно даже за 25 тысяч рублей. Примечательно, что однушка находится в пешей доступности от метро. До станции "Выхино" (район Вишняки) можно дойти всего за пять минут. Площадь жилья – 36 квадратных метров, из них восемь занимает кухня. К удивлению, квартира располагается не на первом и не на последнем этаже: 8 этаж 12-этажного панельного дома.

В ТОП-5 по столице также входит студия 13 "квадратов" в районе Солнцево. До одноименной станции метро придется идти уже восемь минут. Стоимость за месяц – 26 тысяч рублей. Для потенциальных жильцов доступен качественный ремонт, новая бытовая техника и необходимая мебель.

Третье место в столице досталось однушке в районе Царицыно. За 27 тысяч можно снять квартиру площадью 35 квадратных метров. 28 тысяч придется выложить за жилье в районе Ивановское (пять минут до метро "Новогиреево"), а если вы хотите переехать в Северное Медведково, то квартиру там можно снять за 29 тысяч рублей.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 10:00 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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