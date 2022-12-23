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Готовые квартиры за год подорожали на 10%

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Готовые квартиры за год подорожали на 10%

И только в Москве цены снизились.
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По итогам 2022 года вторичные квартиры в крупных российских городах подорожали почти на 10%. Исключением стала только столица, где к декабрю цены несколько снизились.

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Активный рост цен наблюдался только с января по апрель, после этого цены в большинстве городов или замерли, или начали снижаться. Однако резкий скачок в начале года пока не был компенсирован.

Предложение «вторички» увеличилось на 18%. Основной прирост произошел в летние месяцы. С октября объем квартир в экспозиции почти не меняется из-за снижения активности покупателей.

Большие объемы предложения и снизившаяся активность покупателей привела к увеличению сроков продаж. Так, в Краснодаре готовые квартиры экспонируются на 74 дня больше, чем в начале года, в Екатеринбурге – на 60 дней. В Петербурге и Ленобласти сроки продажи выросли более чем на 50 дней, в Москве – на 28 дней.

Самые высокие цены в сегменте готовых квартир традиционно действуют в Москве – 302 тыс. рублей за кв. м. Второе место досталось Петербургу с показателем 200 тыс. рублей за кв. м. Замыкает тройку лидеров Владивосток, где средняя цена кв. м к концу года составила 166 тыс. рублей.

Автор: 23 декабря 2022, 02:11 Источник: Циан ✓ Надежный источник

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