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В ГК "КОРТРОС" заявили об устойчивости спроса на региональные проекты
По его словам, в "КОРТРОС" заинтересованы в продолжении программы льготной ипотеки, разработке новых мер стимулирования жилищных займов для многодетных семей, работников науки и других категорий граждан. Косарев считает, что это поможет восстановить спрос на столичном рынке.
"Московский регион, по нашему мнению, гораздо сильнее подвержен влиянию геополитических событий. У нас крайне большая доля региональных проектов в портфеле, и мы видим, что там ситуация более спокойная", – отметил главный финансовый директор "КОРТРОС".
Так, в Екатеринбурге группа компаний реализует масштабный проект "Академический". С начала текущего года продано 1918 квартир, передает пресс-атташе ГК.
Благодаря этому "КОРТРОС" заняла первое место в рейтинге девелоперов столицы Урала по количеству реализованной недвижимости.
Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.
В мае 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "КОРТРОС" до уровня BBB+. Эксперты отметили улучшение показателей долговой нагрузки ГК, рентабельности и обслуживания долга.
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