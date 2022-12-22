В ГК "КОРТРОС" заявили об устойчивости спроса на региональные проекты

Спрос на региональные проекты меньше подвержен колебаниям рынка, чем в московских жилых комплексах. Такое мнение высказал главный финансовый директор группы компаний "КОРТРОС" Егор Косарев.



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По его словам, в "КОРТРОС" заинтересованы в продолжении программы льготной ипотеки, разработке новых мер стимулирования жилищных займов для многодетных семей, работников науки и других категорий граждан. Косарев считает, что это поможет восстановить спрос на столичном рынке.

"Московский регион, по нашему мнению, гораздо сильнее подвержен влиянию геополитических событий. У нас крайне большая доля региональных проектов в портфеле, и мы видим, что там ситуация более спокойная", – отметил главный финансовый директор "КОРТРОС".

Так, в Екатеринбурге группа компаний реализует масштабный проект "Академический". С начала текущего года продано 1918 квартир, передает пресс-атташе ГК.

Благодаря этому "КОРТРОС" заняла первое место в рейтинге девелоперов столицы Урала по количеству реализованной недвижимости.

Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

В мае 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "КОРТРОС" до уровня BBB+. Эксперты отметили улучшение показателей долговой нагрузки ГК, рентабельности и обслуживания долга.