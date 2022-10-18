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ГК "КОРТРОС" представила свой стенд на форуме 100+ в Екатеринбурге

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ГК "КОРТРОС" представила свой стенд на форуме 100+ в Екатеринбурге

В столице Урала 18 октября открылся международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В рамках мероприятия группа компаний "КОРТРОС" представила планы развития своего флагманского проекта – района "Академический".
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Гости стенда могут посмотреть 3D-модель Академического района, ознакомиться с планами его развития на ближайшее будущее. Также группа компаний организовала специальный научный кластер, где екатеринбургские школьники имеют возможность поучаствовать в конгрессе вместе с сотрудниками Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН).

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О планах "КОРТРОС" рассказал президент компании Вениамин Голубицкий. Он сообщил, что в Академическом появятся современные школы с опытными педагогами, откроют медицинский кластер с общежитием. Кроме того, будет развиваться профтехобразование.

Выставка 100+ TechnoBuild проходит при поддержке Минстроя России. Мероприятие продлится с 18 по 21 октября. В рамках деловой программы запланировано более 200 секций.

ГК "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

В октябре 2022 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг группы компаний "КОРТРОС" до уровня BBB+. Эксперты указали на улучшение показателей долговой нагрузки девелопера, рентабельности и обслуживания долга.

Фото: Пресс-служба ГК "КОРТРОС"
Автор: 18 октября 2022, 15:15 Источник: ГК "КОРТРОС" ✓ Надежный источник

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