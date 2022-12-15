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В Москве рухнул спрос на аренду элитного жилья

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В Москве рухнул спрос на аренду элитного жилья

В столице все меньше арендуют элитные квартиры, заметили риелторы.
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Агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate сообщило данные о сделках на рынке аренды жилья. Оказывается, по итогам 2022 года число заключенных договоров уменьшилось на 22% по сравнению с 2021-м. При этом количество предложений выросло в два раза, отмечают риелторы.

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Элитная аренда подешевела на треть

Рухнувшему спросу на аренду элитного жилья нашли объяснение. Дело в том, что столицу покинуло большое количество состоятельных людей. Из-за санкций закрылись офисы зарубежных компаний, руководители которых снимали для своих сотрудников жилье. Кроме того, многие соотечественники предпочли перебраться за границу.

В связи с этим стоимость аренды элитного жилья снизилась в среднем на 18% – то есть до 222 тысяч рублей. Арендаторы снимают квартиры преимущественно в районе Арбата, возле станций метро "Кропоткинская", "Лубянка" и "Китай-город", а также на Ленинградском проспекте.

Ранее сообщалось, что аренда элитных квартир подешевела на треть. К тому же, каждая вторая сделка на этом рынке совершается со скидкой. Причем это самый эффективный способ сдачи жилья, отмечали недавно аналитики. Их данные приводили "Дни.ру".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 09:30 Источник: РИА Недвижимость ✓ Надежный источник

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