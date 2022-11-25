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"Она была исключительной женщиной": в США продают дом Мэрилин Монро

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"Она была исключительной женщиной": в США продают дом Мэрилин Монро

Квартира Мэрилин Монро в Нью-Йорке стоит более трех миллионов долларов.
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Мэрилин Монро – легенда американского кинематографа, культовая актриса, певица и модель, секс-символ эпохи. В нее были влюблены миллионы людей по всему миру, самые успешные коллеги по цеху и влиятельнейшие политики. Он ней не перестают говорить и сплетничать даже сейчас, за десятки лет после смерти.

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"Она была исключительной женщиной", – говорил про Мэрилин Монро "Крестной отец" Голливуда Марлон Брандо. Тысячи людей пытались добиться ее руки и сердца или хотя бы одного свидания. Известному американскому драматургу Артуру Миллеру повезло больше остальных – он стал третьим мужем звезды.

Теперь их любовное гнездышко выставлено на продажу. Квартира Мэрилин Монро расположена в Нью-Йорке в 14-этажном доме 1927 года постройки. Потенциальным покупателям придется выложить за нее более трех миллионов долларов. Кстати, в западном мире есть традиции, когда дом знаменитости оценивается дороже рыночной цены только за свою историю.

Расположенная на 13 этаже здания квартира имеет три спальни и столько же ванных комнат. Будущие владельцы жилья смогут наслаждаться прекрасным видом на пролив Ист-Ривер, прогуливаясь по апартаментам площадью более 200 квадратных метров.

Кроме того, любителям истории винтажа также понравятся дровяные камины, установленные в гостиной и библиотеке. В квартире Мэрилин Монро есть также кухня с обеденной зоной. Об этом сообщает издание New York Post.

Фото: Marilyn Monroe Productions / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2022, 10:50 Источник: New York Post ✓ Надежный источник

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