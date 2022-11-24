Назад в СССР: как жила элита шоу-бизнеса 50 лет назад

Самым престижным домом для советских артистов считалась Высотка на Котельнической набережной, где жили Галина Уланова и Фаина Раневская.

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Советский Союз распался более 30 лет назад, но одно лишь упоминание об этой великой империи вызывает у граждан неподдельные чувства. Кто-то искренне ненавидит страну Советов, называя ее на манер западной пропаганды "тюрьмой народов", а кто-то, наоборот, вспоминает СССР с теплом с ностальгией по детству.

Безусловно, в советском государстве были как плюсы, так и минусы. Даже самый простой человек мог быть уверен в завтрашнем дне, чего уж говорить об элитах шоу-бизнеса, одаренных не только народной любовью, но и вполне конкретными предметами роскоши от партийных начальников.

Конечно, никакого понятия о шоу-бизнесе в СССР не существовало, да и баснословных гонораров звезды эстрады, кино, театра и оперы не получали. В кругах советской элиты больше ценились не деньги, а связи с влиятельными политическими деятелями. Знакомства позволяли решать многие вопросы, а самый большой куш доставался любимцам генсеков.

Советские звезды за одно лишь имя могли с легкостью доставать дефицитные товары, когда для обычных людей полки магазинов оставались пустыми. В домах у элиты шоу-бизнеса можно было встретить чехословацкий хрусталь, персидские ковры или японскую музыкальную технику.

Кстати, квартиры и дачи были вершиной благосостояния для советского человека. Конечно, жилье со временем мог получить любой гражданин СССР, но артистам доставалась недвижимость в самых престижных районах Москвы, Ленинграда, других столиц союзных республик или на курортах.

Например, знаменитый актер Андрей Миронов жил в Москве на Петровке. На фасаде дома №22 установлена памятная доска. Однако самым роскошным домом столицы считалась Высотка на Котельнической набережной.

Только самые признанные и любимые звезды могли поселиться в сталинке бок о бок с генералами КГБ и партийной верхушкой. Квартиры там получили легенда балета Галина Уланова, выдающаяся актриса Фаина Раневская и воспевший СССР режиссер Иван Пырьев.

У артистов театра Вахтангова и вовсе был собственный дом. Его возвели в Москве по адресу Большой Николопесковский переулок, 12. Там жил актер Михаил Державин. Он часто принимал своей квартире лучшего друга Александра Ширвиндта. А, к примеру, Людмила Гурченко оставила после себя такое наследство жилплощади, которое до сих пор обеспечивает ее внуков.

К слову, многие граждане России до сих пор пытаются разобраться, почему развалился Советский Союз. Некоторые аналитики выдвигают довольно мистические версии. Так, по данным РИА ФАН, журналисты нашли причины распада СССР в известной кинокартине.