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Выселили из квартиры: Погрязшая в долгах Агурбаш с детьми осталась на улице

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Выселили из квартиры: Погрязшая в долгах Агурбаш с детьми осталась на улице

У Анжелики Агурбаш большие проблемы.
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В жизни прославленной блондинки настал непростой период, а виной всему – ее бывший муж Николай Агурбаш. О том, что у мужчины большие финансовые проблемы стало известно уже давно: бизнесмен задолжал полмиллиарда компании "Агроком Холдинг", а еще в 2020-м году экс-супруга Анжелики Агурбаш признали банкротом.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Проблемы коснулись и Анжелику Агурбаш. Сейчас полным ходом идет процесс реализации его имущества, в числе которого – столичная квартира, в которой, по данным Пятого канала, проживает артистка с детьми. Однако наслаждаться жизнью в ее стенах ей осталось недолго: как пишет РИА ФАН, по решению суда оттуда ее выселили вместе с детьми. "ОСН" уточняет, что речь идет квадратах, которые находятся на Крылатских холмах.

К слову, Анжелика Агурбаш вслед за своим бывшим мужем погрязла в истории с долгами, ведь певица через суд пыталась оспорить требование о взыскании с нее задолженностей, однако не смогла. В итоге на плечи хрупкой артистки легли выплаты процентов по займу и пени, а также госпошлины. Сумма долга – 700 тысяч рублей.

Как планирует справляться с навалившимися проблемами звезда и где собирается жить, неизвестно. Сама она пока никак не комментировала появившуюся в СМИ информацию: Анжелика Агурбаш пока предпочитает хранить молчание.

Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 ноября 2022, 09:11 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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