Недавно закрывший ипотеку Кадони остался без квартиры

Влад Кадони поделился с подписчиками новостями о приятных переменах в своей жизни.

Сегодня телеведущий эмоционально рассказал в своем инстаграм-аккаунте о том, что он взволнован и счастлив одновременно. Дело в том, что мужчина решился на покупку дома. Однако для этого ему пришлось продать комфортную и благоустроенную квартиру, которую он тоже покупал в ипотеку. Влад Кадони продал квартиру, погасил ипотеку и тут же взял новую, но уже на покупку целого дома.

Загвоздка состоит лишь в том, что в новом жилье телеведущего пока ничего нет – одни лишь кирпичные стены – соответствующие фото Влад показал в "Инстаграме". В эту недвижимость еще нужно вложить очень много денег, времени и сил, поэтому многим такая покупка может показаться опасной авантюрой, а сам Кадони – "рисковым парнем" или даже сумасшедшим.

Однако сам хозяин новых кирпичных стен уверен: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мужчина не боится рисковать. Он признался, что два года шел к этой цели, поэтому ничуть не жалеет о том, что остался без квартиры. Сегодня Влад счастлив, потому что у него теперь есть свой кусок земли и настоящий дом.

Пользователи поддержали знаменитость и предположили, что такая серьезная покупка свидетельствует и об изменениях в личной жизни Кадони: вероятно, мужчина уже задумывается о создании семьи и продолжении рода.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у Влада Кадони случился приступ.