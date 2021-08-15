Перестал ориентироваться в пространстве: ведущего "Дома-2" Влада Кадони сразил приступ

У ведущего реалити-шоу "Дом-2" Влада Кадони случился приступ. Несколько часов назад к телеведущему приезжала скорая помощь. Медики диагностировали у знаменитости крапивницу.
В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Кадони показал, как недуг преобразил его лицо. Кожа знаменитости покраснела, появился сильный отек. По словам Влада, любое касание отзывается невыносимым жжением.
Через 15 минут после появления гиперемии, отека лица и рук обнаружились еще более серьезные симптомы – головокружение, тошнота, шоумен перестал ориентироваться в пространстве. По словам врачей, приступ у Кадони аллергический.
Ведущий "Дома-2" отметил, что в третий раз за месяц сталкивается с крапивницей. Знаменитость не понимает, как лечить недуг. Владу Кадони, вероятно, предстоит пройти обследование и найти хорошего специалиста.
Добавим, острые приступы крапивницы мучают певицу Анну Седокову. Артистка всегда носит с собой шприц с лекарством, так как сильный отек смертельно опасен. Однажды во время обострения болезни у вокалистки отекли внутренние органы. Когда Анна попала в руки медиков, она с трудом дышала.
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