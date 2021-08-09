Названы районы Подмосковья с самой дорогой и дешевой недвижимостью

Цены на недвижимость в Московской области снизились на 3-5% и продолжат падать дальше. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.
Специалист отметил, что в настоящее время самая дорогая недвижимость Подмосковья продаётся в районаз Рублёво-Успенского, Киевского и Новорижского шоссе. Напротив, наиболее доступное жильё можно приобрести на юге региона, к примеру – неподалёку от Симферопольского шоссе, сообщает "Радио 1".
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