Эксперт назвал минусы квартир в домах под реновацию

Совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова назвала главные минусы квартир под реновацию для инвесторов.



Уровень спроса на квартиры в домах, которые попадают под программу реновации в Москве, по сравнению с сентябрем 2020 года вырос в полтора раза. Однако, отмечают эксперты в сфере недвижимости, инвесторы не слишком рады работать с ними.

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"Квартиру в реновированном доме, которая выставлена на торги, нужно сначала "выиграть", – рассказала совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Она отметила, что не все разбираются в таких тонкостях. Инвестору, который все же решится погрузиться в тему, надо будет иметь деньги задатки и готовиться столкнутся с высокой конкуренцией.



"Это достаточно узкий рынок", – подчеркнула Екатерина Сивова.

При этом есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, вкладывающиеся в квартиры в домах под реновацию. Зачастую рядом с новостройкой, построенной в рамках этой программы, зачастую появляется жилье еще более высокого класса. И тогда конечный покупатель сделает выбор в пользу более качественного объекта.

"Конкуренция в локациях, где появляются объекты высокая", – отметила эксперт. По ее словам, из-за окружения люди сторонятся покупать квартиры в домах, построенных по программе реновации.

