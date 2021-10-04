В Москве появилось жилье площадью 9 квадратных метров

В Москве впервые появились жилые апартаменты площадью всего девять квадратных метров. Жилье расположено в одном из многофункциональных комплексов в районе Вешняки.
Риелторы отметили, что в основном комплекс будет состоять из студий площадью около 17 квадратных метров, но в нем будут и другие "микроквартиры". Аналитики считают, что застройщики начали сокращать размеры жилья для снижения его стоимости на фоне планомерного роста цен на недвижимость, сообщает телеканал "360".
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