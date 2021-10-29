Тяжелобольной Гаркалин в коме Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Пятница
29 октября
Лента новостей
13:52
В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании торгового центра
13:49
"Уже родила?": Потерявшую огромный живот Нюшу обвинили во лжи
13:45
Малахову грозит опасность после пропажи Светличной
13:41
Лохматая Дроздова вцепилась в работающего на два фронта Певцова
13:39
Названо имя подходящего партнера для Бузовой
13:38
Что стало с бывшей женой Потапа, которую он променял на Настю Каменских
13:26
Опозорившийся Солнцев обратился к бывшей жене после свадьбы с падчерицей: Мечтаю, чтобы сдохла!
13:21
Облобызавшая Ивлееву Собчак оправдалась за разврат: Это было прекрасно
13:20
Объявлено об отречении от престола королевой Елизаветой II
13:09
"Это нормально": красавчик из "Голоса" впервые рассказал про отношения с Биланом
13:05
Эксперт рынка недвижимости назвал способ получить скидку при покупке квартиры в Москве
12:54
"О боже!": Женатый Фадеев ринулся прощупывать молодых красоток
12:46
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов воссоединились на вечеринке
12:33
Украинские военные обратились к Зеленскому из-за войны на Донбассе: Понты не стоят жизней
12:17
52-летняя Буланова засмотрелась на известного певца: Он в разводе, я тоже
12:09
В России выявили 39 849 больных ковидом за сутки
12:05
Климова после пылкого поцелуя Бурунова согласилась на продолжение
11:54
Интрижка с Паниным, роман Вайсбергом и брак с фитнес-тренером: бурная личная жизнь Катерины Шпицы
11:42
Теперь все: Тарасов выгнал из дома беременную Костенко
11:40
"Боли сильные, синяки": на что пошла Долина ради идеальной фигуры
11:29
Оставшиеся на улице близкие Пригожина взвыли из-за несправедливости: В голове не укладывается!
11:22
Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера Литвиненко в новом сериале от HBO
11:10
На МКАД из-за столкновения 3 машин затруднилось движение
10:57
Не вздумай рожать: сын запретил 44-летней Жасмин заводить еще одного ребенка
10:52
"Бред": Шепелев вышел из себя после слов незнакомца
10:39
"Беременна от меня": 49-летний артист шокировал признанием об Ивлеевой
10:25
В Красноярске подозреваемый в мошенничестве мужчина ударил ножом полицейского
10:22
Собчак поставила на место Богомолова после слухов о разладе: Наорала так, как никогда
10:08
На глазах у всех: Пресняков схватил за грудь известную певицу
09:40
Кемеровский суд вынес приговоры руководству ТЦ "Зимняя вишня"
09:39
Собчак сорвалась на водителя после смертельного ДТП: Вообще не думает!
09:30
В Минэкономразвития предложили помогать малоимущим продуктами
09:24
Пошла по стопам деда: как выглядит внучка Маслякова, которая тоже стала ведущей КВН
08:54
В Балашихе легковой автомобиль сбил пешехода
08:47
Тяжелобольной Щербаков впервые вышел на связь после госпитализации
08:35
Гниющая заживо Аршавина о состоянии: Готовят к операции
06:26
"Мозги съехали набекрень": Сменившая пол Зудина устроила переполох
04:37
"Кастрировать немедленно!": россиян взбесил бритый лобок Панина
02:34
День Лонгина Сотника: что нельзя делать 29 октября
00:02
К чему снится бывший муж
21:43
"Не смейте Машу оскорблять!": народ вступился за униженную известным ведущим Шукшину
21:10
Роналду готовится стать отцом в пятый раз
20:52
Экс-депутат Рады Журавко о ситуации на Украине: Следы Америки видны везде
20:47
В подмосковном Щелково машина сбила ребенка
20:31
Жителя Подольска поймали на серии краж компьютерной техники
20:27
Одно лицо: молодую жену Жулина приняли за его бывшую
20:07
Бомж-рецидивист зарезал жителя Новосибирска
19:52
Сбежавшую из России Рудковскую сняли со стаканом
19:52
"Вы в себе вообще?": Долина шокировала россиян странной выходкой
18:53
Великая актриса пропала без вести: Обманули и ввели в заблуждение
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти
Наследники мужа высмеяли отчаявшуюся Макееву: Больше никаких подарков
"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой
"Твое потаенное место видела вся страна": сверкнувшую интимным Бузову смешали с грязью
"Гей-свадьба" не прошла даром: МУЗ-ТВ может приостановить работу за пропаганду гомосексуализма
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Недвижимость
Эксперт рынка недвижимости назвал способ получить скидку при покупке квартиры в Москве

Эксперт рынка недвижимости назвал способ получить скидку при покупке квартиры в Москве

Генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков назвал способ, который поможет получить скидку при покупке квартиры в столице.
прочитано 237 раз

Всего на вторичном рынке недвижимости Москвы выставлено 45,9 тысячи объектов. ПРи этом всего 5,27% от общего числа продавцов готовы торговаться с потенциальным покупателем. Примечательно, что больше всего готовых проявить гибкость владельцев находится в не самом дорогом ценовом сегменте.

ПО ТЕМЕ

Ремонт своими руками: 5 мудрых советов архитектора-дизайнера

Эксперт рынка недвижимости предупредил об опасности квартир-студий

Речь идет о продавцах квартир стоимостью от десяти до 20 миллионов рублей. Среди них процент расположенных к торгу составляет 45,14%. Если стоимость предложения колеблется в границах от 50 до 100 миллионов рублей, то пойти навстречу покупателей готовы кратно меньше продавцов – 2,95%. Недвижимость стоимостью от 100 миллионов и дороже продают самые несговорчивые – среди них торговаться готовы лишь 1,92% собственников.

Тем не менее, сама возможность получить скидку сохраняется. Более того, такие случаи нельзя назвать чем-то уникальным.

"Сейчас можно назвать редчайшими случаи, когда объект уходит по той цене, которая указана в объявлении", – рассказал Валерий Летенков.

Он рассказал, как правильно выстроить разговор с продавцом для того, чтобы увеличить свои шансы на получение скидки. Для начала необходимо узнать сумму, на которую готов "подвинуться" владелец жилья. Часто этот параметр знает также и риэлтор, который реализует недвижимость.

Эксперт рынка недвижимости раскрыл лайфхак, позволяющий выяснить этот параметр. "Покупатель за объект, выставленный за условные десять миллионов рублей, объявляет, что готов приобрести его за 9,5 миллиона рублей. Собственник или риэлтор продающий объект отвечает, что они не готовы продать за эту цену. Далее спрашивается, а за сколько вы готовы продать при условии скидки", – рассказал Валерий Летенков.

Ждать легкого успеха на этом поприще не стоит. Собственник жилья, а также представляющий его интересы риэлтор, вряд ли безропотно пойдут на собственные финансовые потери. Однако тут помощником потенциальном покупателю может выступить время. "Не поленитесь и позвоните через неделю-две вновь с этим же вопросом", – советует эксперт.

По его словам, на вторичном рынке недвижимости существует абсолютно реальная возможность получить скидку в размере от двух до пяти процентов. При это речь идет о реальной рыночной цене недвижимости, а не о той сумме, которую продавец выставляет изначально для более широкой возможности торга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2021, 13:05 Источник: пресс-служба "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Чувствую, что горячо!": оконфузившийся Басков обоссался прямо на сцене

Неловкий казус
Шоу-бизнес

Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву

Стало известно о причинах смерти Жарикова
Шоу-бизнес

Потеряла мужа и переживает за сына: как живет и выглядит мать Николая Баскова

Елена Баскова посвятила всю себя воспитанию сына
Шоу-бизнес

"Тяжело дышать": потерявшую здоровье после родов невестку Валерии готовят к операции

Девушка серьезно страдает

Гороскоп

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Здоровье

В России выявили 39 849 больных ковидом за сутки
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

Спорт

Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги

Регионы

В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании торгового центра
В Красноярске подозреваемый в мошенничестве мужчина ударил ножом полицейского
Кемеровский суд вынес приговоры руководству ТЦ "Зимняя вишня"
Бомж-рецидивист зарезал жителя Новосибирска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+