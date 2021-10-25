Москвичи рассказали о требованиях к арендованным квартирам

Исследование специалистов позволило определить, какими чертами должна обладать квартира для того, чтобы удовлетворить запросам потенциальных съемщиков. Влияние оказывает даже тип дома. Во внимании к этому показателю признались 64% опрошенных.
Наибольшее доверие вызывают кирпичные дома – их выбрала треть респондентов. Меньше всего желания въехать в квартиру у арендаторов в том случае, если дом деревянный или блочный.
Отвечая на опросы специалистов жители Москвы перечислили и бытовую технику, которая обязательно должна быть в квартире для того, чтобы они стали рассматривать ее для аренды:
- Холодильник – 57%
- Стиральная машина – 21%
- Плита с духовкой – 15%
Подавляющее большинство – 57% опрошенных – предпочитают снимать квартиру, выставленную на вторичном рынке жилья. Аренда квартиры в новостройке оказалась на первом месте для 28% москвичей. Всего 15% москвичей рассматривают для себя вариант съема жилья в старинном доме, расположенном в историческом центре.
Тем не менее, Центральный административный округ Москвы оказался самым популярным среди арендаторов. Тройка лидеров:
|Округ
|Доля арендаторов
|ЦАО
|23%
|ЮЗАО
|14%
|ЗАО
|12%
Округа-аутсайдеры:
|Округ
|Доля арендаторов
|ЮВАО
|7,2%
|ВАО
|6,2%
В опросе приняли участие одна тысяча человек. Опираясь на их предпочтения можно сказать, что наиболее привлекательная для съемщика квартира расположена в кирпичном доме в Центральном административном округе Москвы, и в ней обязательно должен быть холодильник.
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