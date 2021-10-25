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Недвижимость
Москвичи рассказали о требованиях к арендованным квартирам

Москвичи рассказали о требованиях к арендованным квартирам

Сервис Яндекс.Аренда провел опрос среди квартиросъемщиков.
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Исследование специалистов позволило определить, какими чертами должна обладать квартира для того, чтобы удовлетворить запросам потенциальных съемщиков. Влияние оказывает даже тип дома. Во внимании к этому показателю признались 64% опрошенных.

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Наибольшее доверие вызывают кирпичные дома – их выбрала треть респондентов. Меньше всего желания въехать в квартиру у арендаторов в том случае, если дом деревянный или блочный.

Отвечая на опросы специалистов жители Москвы перечислили и бытовую технику, которая обязательно должна быть в квартире для того, чтобы они стали рассматривать ее для аренды:

  1. Холодильник – 57%
  2. Стиральная машина – 21%
  3. Плита с духовкой – 15%

Подавляющее большинство – 57% опрошенных – предпочитают снимать квартиру, выставленную на вторичном рынке жилья. Аренда квартиры в новостройке оказалась на первом месте для 28% москвичей. Всего 15% москвичей рассматривают для себя вариант съема жилья в старинном доме, расположенном в историческом центре.

Тем не менее, Центральный административный округ Москвы оказался самым популярным среди арендаторов. Тройка лидеров:

ОкругДоля арендаторов
ЦАО23%
ЮЗАО14%
ЗАО12%

Округа-аутсайдеры:

ОкругДоля арендаторов
ЮВАО7,2%
ВАО6,2%

В опросе приняли участие одна тысяча человек. Опираясь на их предпочтения можно сказать, что наиболее привлекательная для съемщика квартира расположена в кирпичном доме в Центральном административном округе Москвы, и в ней обязательно должен быть холодильник.

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Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 16:12 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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