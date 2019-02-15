Что стоит за идеей переезда чиновников в "Москва-Сити"

В Москве начинается воплощение в жизнь смелой идеи – чиновники трех министерств из привычных кабинетов переезжают в одну из башен делового центра "Москва-Сити". Эксперимент такого масштаба нравится не всем: журналисты и блогеры считают затраты, которые могут понадобиться на то, чтобы перевезти и разместить чиновников, а сами госслужащие то и дело жалуются, что не готовы работать в опенспейсе. Правы ли критики переезда или правительственная инициатива глубже, чем кажется на первый взгляд?

Министерство на диване

Начало этой недели ознаменовалось громким расследованием издания "Собеседник", которое проанализировало заказы на портале госзакупок и выяснило, что новые кабинеты министров экономического блока в "Москва-Сити" будут обставлены мебелью итальянской фирмы Mariani. Среди прочих предметов мебели в закупках числился диван Kristall Mariani стоимостью примерно 670 тысяч рублей. Тут же выяснилось, что главы Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи получат персональные лифты.

Журналисты наперебой принялись упражняться в острословии: мол, и диван не российского производства, и боятся министры ездить в лифтах со своими подчиненными. При этом никому не пришло в голову проанализировать, предлагают ли российские производители мебели удовлетворить такой заказ в полном объеме и сразу. Нет – только на заказ, дороже из-за заказчиков, без гарантий по срокам и качеству. Ну а офисные работники "Сити" и сами не отказались бы ездить на отдельных лифтах – если останавливаться на каждом этаже (как это обычно случается в небоскребах), не успеешь ни на одно совещание.

Интересно, что при такой зависти блогосферы многие рядовые сотрудники все же недовольны. "Мы как узнали − ужаснулись. Очень сложно работать в опенспейсе", − говорит один из работников министерства. Придется "как-то приспосабливаться", отмечает он.





Чиновник нового образца



Однако не всем понятно, что переезд рассчитан вовсе не на недовольных переменами чиновников старой школы. Куда более понятен их стресс от опенспейса: они привыкли к чаепитиям с самоваром в компании бесчисленных секретарш и помощников, в небытие уйдет имиджевая добавка к невысокому государственному жалованью в виде просторных кабинетов в исторических особняках в центре города.

Опенспейсы и деловой дух "Москва-Сити" более понятны и привлекательны для нового поколения, которое современная власть так отчаянно стремиться зазвать на госслужбу. К сожалению, пока в этом больше преуспевают современные технологические компании вроде "Яндекса", Google, Microsoft и Amazon, инвестирующие миллионы в создание комфортной рабочей среды с общими пространствами, рекреационными зонами (которых в башне у этих министерств, похоже, не будет), удобными офисными принадлежностями. Кстати, они также есть на закупках, но журналистам проще обсуждать диваны чиновников.

Между тем госмашина пашет по полной, чтобы через сито многочисленных проектов типа "Лидеров России" привлечь управленцев нового образца – молодых, талантливых, деятельных ребят, "отличников", новый формат. В это русло вписывается эксперимент с переездом министерств: в правительстве, вероятно, осознали, что выпускники лучших вузов страны выберут не только новый стиль работы и управления, но и новый формат офиса. Улучшение позиций в рейтингах инвестиционной привлекательности страны вроде Doing Business начинается здесь – в опенспейсе "Москва-Сити", куда должно прийти новое поколение госслужащих.





Экономный Минэк

Очевидно, что, создавая ореол скандальности вокруг проекта переезда, кто-то пытается дискредитировать активного министра Орешкина и обвинить его в нерациональных тратах. Между тем переезд госслужащих в современные офисные пространства отвечает мировым тенденциям. Все просто, как дважды два: абсолютное большинство прогрессивных организаций стремятся минимизировать затраты на офисы путем оптимизации планировок и функций. Другими словами, начальникам больше не нужны кабинеты в 100 квадратных метров с приемной, пальмой в кадке и потолками в пять метров. Да и офисным клеркам нет смысла работать в помещении размером с поле для игры в гольф в отрыве от коллег.

В случае с переездом в "Москва-Сити" подобная оптимизация будет глобальной: сейчас департаменты и отделы министерств разбросаны по десяткам зданий в центре Москвы. Общая площадь, которую занимают чиновники, сократится в три раза – с 200 тысяч до 70 тысяч квадратных метров. Нетрудно догадаться, что расходы на обслуживание тоже сократятся: экономия только на коммунальных платежах составит до миллиарда рублей экономии в год. Говорят, сократится и обслуживающий персонал – благодаря тому что бухгалтерия, IT и охрана у всех ведомств будут общими.





Здания и помещения, в которых сейчас расположены министерства, станут еще одним источником компенсации за переезд. Все они расположены в центре Москвы, а после переселения чиновников их продадут или сдадут в аренду на государственных аукционах. Отбоя от желающих купить лакомый кусочек недвижимости в центре столицы не будет. К слову сказать, участок Минобороны за "Балчугом" был недавно продан по цене в два раза выше заявленной. Так что траты на переезд уж точно окупятся. Критикам стоит признать, что переезд министерств в "Сити" – одна из самых здравых идей правительства, результатов которой мы ждем уже очень скоро.

