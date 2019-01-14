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Общество

Эксперты: переезд министерств в Москва-сити скажется на городе позитивно

Фото: wikipedia.org/Igorkhait -
Размещение сотрудников шести министерств в деловом кластере Москва-сити вернёт исторический центр города его жителям, разгрузив его от офисной активности чиновников, а работу самих госслужащих сделает более эффективной, считают опрошенные "Дни.ру" эксперты рынка коммерческой недвижимости. 
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"Переезд трех крупных министерств отразится на городе исключительно позитивно, разгрузив исторический центр от офисной активности – она переместится непосредственно туда, где и должна быть сосредоточена, в центр деловой активности Москвы, – считает управляющий партнер агентства недвижимости mcity.ru Игорь Бессонов. – А в исторических районах освободятся здания, которые могут быть использованы с пользой для города, например, здание центрального телеграфа на Тверской".

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При этом нагрузка на офисный квартал Москва-сити не возрастет, уверены эксперты. "Насколько я знаю, три министерства займут порядка 70-80 тысяч квадратных метров, при том, что площадь всего Сити – порядка 3-4 миллиона квадратных метров, – отмечает Бессонов. – Рост количества людей в бизнес-центре положительно скажется на развитии торговой недвижимости, развитии сервисных служб, ресторанов, магазинов на территории делового комплекса. Это привлечет в Сити компании, бизнес которых так или иначе связан с функционированием этих ведомств".

Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко видит в переезде министерств транспортную выгоду для самого города. "Даже одно министерство со всеми подведомственными организациями – это полторы-две тысячи человек, а то и больше. Практически ежедневно проводятся различные встречи на площадках министерств, на который также приходится дополнительный транспортный поток.

Переезд на периферию города немного разгрузит центр столицы", – считает эксперт.

Релокация повлияет и на работу самих министерств в сторону повышения их эффективности, убеждены эксперты: об этом свидетельствует мировой опыт перехода от кабинетной планировки к гибким открытым пространствам, которые создаются в современных бизнес-центрах.

Фото: stroi.mos.ru

На эту тенденцию ссылается партнер Cushman & Wakefield Павел Баранов. "Если в старых зданиях с отсутствующей современной инженерией, с устаревшей архитектурой, с устаревшими планировочными решениями на одного человека может приходиться до 30 квадратных метров, с учетом лестниц, коридоров, проходных и так далее, то в современных офисах и при использовании современных способов рассадки, таких как open space, эти нормы сокращаются до 10-12 квадратных метров на сотрудника, – приводит свой расчет Баранов. – Если при размещении в старом фонде организация занимала 100 единиц площади, при переезде в современное здание эта цифра может сокращаться до 40-45 единиц".

Таким образом, уверен эксперт, оптимизируется площадь, логистика, экономится время, и лучше выстраиваются коммуникации. 

Переезд госслужащих в современные офисные пространства отвечает мировым тенденциям, отмечает Павел Якимчук, директор отдела управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CBRE. По его словам, в данный момент абсолютное большинство прогрессивных организаций в мире стремятся минимизировать затраты, связанные с организацией офиса путем оптимизации планировки. Так, например в Великобритании уже более 15 лет назад начали успешно реализовывать проекты, в которых окончательно отказались от традиционной модели рассадки сотрудников в правительственных учреждениях в пользу современной организации открытого рабочего пространства.

Напомним, что правительство России 4 января согласовало переезд в текущем году центральных аппаратов Минкомсвязи, Минпромторга, Минэкономразвития, Росимущества, Ростуризма и ряда других ведомств в башню IQ-квартал на территории московского международного делового центра "Москва-Сити".

Пресс-служба Минэкономразвития уточняла, что в соответствии с согласованным графиком первым в здание правительственного комплекса переедут Минэкономразвития и Минпромторг, а затем остальные федеральные органы исполнительной власти. Общий срок переезда составит до трех месяцев. Его организацией займётся единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

"Начиная с 2022 года после передачи здания правительственного комплекса в собственность РФ с учетом сокращения занимаемых в настоящее время ФОИВ площадей оптимизация затрат на содержание и эксплуатацию зданий, а также экономию в министерстве. охрану может составить от 200 до 500 млн рублей ежегодно", – оценивают в Минэкономразвития. Как отметил глава ведомства Максим Орешкин, все затраты на переезд будут компенсированы за счёт продажи занимаемых ныне зданий.

Автор: Иван Поляков14 января 2019, 06:59

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