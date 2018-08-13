Однокомнатные квартиры убивают своих владельцев
Расстройства психики, нервозность и апатия – такие психосоматические заболевания нередки у жильцов однокомнатных квартир. Кроме того, проживание в однушках способствует быстрому распространению инфекций, сделали вывод медики.
Главная причина дискомфорта – обделенность личным пространством. У детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги – это следствие сниженного иммунитета. Кроме того, из-за ограниченности в движении у них может развиться ожирение.
Специалисты рекомендуют соблюдать установленные нормы площади жилья на человека. На одного члена семьи должно приходиться не менее девяти квадратных метров, передает радиостанция "Говорит Москва".
В России действуют следующие нормы: 33 квадратных метра на одного человека, 42 "квадрата" на семью из двух человек - или по 18 метров на каждого для семей из трех и более человек.
Как отмечают врачи, особенно вредно сказывается отсутствие достаточного пространства на детях. В однокомнатных квартирах они могут вырасти замкнутыми, у них развиваются комплексы. Медики рекомендуют жильцам однушек больше заниматься спортом.
Несмотря на столь грозные предупреждения, спрос на студии и однушки, упавший в начале прошлого года, возвращается. Этому способствует, как отмечают эксперты, снижающаяся ставка по ипотеке, которая дает возможность покупать первое жилье молодым семьям.
По данным специалистов, последние три года доля продаж студий в новостройках составила 25-30%, то есть каждая четвертая квартира – это студия. Первое место уверенно держат однушки: на них приходится около 40% всех сделок.
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