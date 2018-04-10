Названа стоимость самой дешевой квартиры в России
Площадь квартиры – 30 квадратных метров. Она располагается в новостройке, сдача которой запланировала в ближайшие месяцы. Об этом сообщает "Мир Квартир". Полная стоимость жилья – 100 050 рублей, причем собственник готов к торгу.
На втором месте в списке самых квартир расположилось жилье в здании барачного типа в Курганской области. Общая площадь квартиры – 24 квадратных метров. Продавец просит за нее 120 тысяч рублей.
третья по дешевизне квартира находится в Челябинске. Жилье площадью 33 квадратных метра с кухней восемь метров и балконом и кухней продается за 130 тысяч рублей. На четвертом месте – "двушка" площадью 47 "квадратов" в городе Кохма Ивановской области за 140 тысяч рублей.
Среди дешевого жилья предлагается также 35-метровая однокомнатная квартира при станции Лещево-Замарево Курганской области, "двушка" с печным отоплением в Ивановской области. Оба лота продаются по цене 200 тысяч рублей.
Напомним, ранее аналитики рынка недвижимости назвали города России с самым дешевым жильем в новостройках. Цена среднестатистического предложения в Магнитогорске Челябинской области составила полтора миллиона рублей. Чуть выше ценники в Брянске и Нижнем Тагиле – 1,8 миллиона рублей. В среднем, по данным экспертов, квартира на первичном рынке жилья в России стоит три миллиона рублей.
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