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Недвижимость

Когда закончится реконструкция Калужского шоссе

Фото: stroi.mos.ru
В Новой Москве продолжаются работы по реконструкции Калужского шоссе -  главной магистрали на присоединенных территориях. Все работы на объекте ведет группа компаний "АРКС". Строители поэтапно превращают "Калужку" в безопасную, комфортную и удобную дорогу. Dni.Ru решили выяснить, как продвигаются работы в настоящий момент.

Продолжение: В Москве проектируется свыше 180 километров линий метро
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В этом году Новой Москве исполнится уже семь лет. Присоединенные территории активно развиваются: строится жилье, социальная инфраструктура, реализуются крупные транспортные проекты.

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Один из них – реконструкция Калужского шоссе. Своему новому статусу главной магистрали Новой Москвы четырехполосная дорога уже не отвечала. А с учетом того, что в скором времени население на присоединенных территориях вырастет до 1,5 миллиона человек, модернизация и обновление "Калужки" стала крайне актуальным вопросом.

"Пропускная способность Калужского шоссе после реконструкции должна вырасти в 2,5 раза, что позволит успешно справиться с постоянно увеличивающимися транспортными потоками", – отметили в ГК "АРКС". В первую очередь, реконструкция шоссе призвана создать все необходимые условия для автобусов и троллейбусов. Специально для общественного транспорта были возведены дополнительные полосы в каждом направлении.

Фото: stroi.mos.ru

Кроме того, улучшаются условия и для автолюбителей. Как отметили в Центре организации дорожного движения Москвы, скорость на обновленной магистрали вырастет на 20%. К примеру, сейчас от участка от деревни Сосенки до поселка Минзаг проезжают порядка 35 тысяч автомобилей в сутки. После окончания реконструкции Калужского шоссе эта цифра возрастет не менее чем на 12 тысяч.

Не менее важной задачей является формирование транспортных связей между прилегающими к трассе кварталами, отметили в ГК "АРКС". "Для этого обустраиваются дороги-дублеры вдоль главного хода. Они позволяют значительно разгрузить магистраль, ведь жителям близлежащих микрорайонов не нужно выезжать на основное шоссе, проезжать несколько километров, а затем вновь сворачивать на внутриквартальный проезд", - сказали в компании.

Фото: stroi.mos.ru

Первый этап работ на магистрали был закончен еще в мае прошлого года. Строители реконструировали основной ход шоссе от Московской кольцевой автодороги до деревни Сосенки. Было возведено и модернизировано около 26 километров дорог, в том числе восемь из них – основная трасса "Калужки", а также 4,5 километра съездов транспортных развязок, 12 километров боковых проездов.

Фото: stroi.mos.ru


Фото: stroi.mos.ru

На участке появились четыре транспортных тоннеля общей длиной более 2,5 километра, три моста через реку Сосенку и столько же эстакад. Не забыли и о пешеходах: для их безопасности были построены два надземных и пять надземных переходов.

Фото: stroi.mos.ru

В декабре прошлого года в рамках второго этапа реконструкции шоссе ГК "АРКС" завершила работы на участке от деревни Милорадово до наукограда Троицк – всего 14 километров. Здесь появились новые эстакады, мосты и шумозащитные экраны.

Первая эстакада расположилась на пересечении с подъездом к дому отдыха "Архангельское", ее длина превышает 32 метра. Вторая является разворотной, она располагается у моста через реку Десна. Длина эстакады – 76,02 метра.

Третью эстакаду строители возвели в непосредственной близости от активно развивающегося района Новые Ватутинки. Среди остальных двух она самая протяженная – более 307 метров. Несмотря на то, что по условиям контракта участок должен был быть сдан в 2018 году, строители успели закончить его до конца 2017 года.

Фото: stroi.mos.ru

В настоящее время продолжаются работы по возведению обхода Ватутинок. Благодаря бессветофорному движению по основному ходу и выезду со старого Калужского шоссе на новое, в этом районе значительно улучшится транспортная ситуация. "На начальном и конечном отрезках обхода будут построены двухуровневые транспортные развязки, откроются четвертая и пятая эстакады. Также будет возведен мост через реку Пахра", – отметили в строительной компании.

Продолжаются работы и по обеспечению безопасности и комфорта для пешеходов, а также тишины и спокойствия для жителей расположенных поблизости домов. Проектом реконструкции участка предусмотрено возведение трех подземных и восьми надземных переходов, а также 30 шумозащитных экранов. Их установка началась буквально на днях.

Фото: stroi.mos.ru

"В настоящий момент полностью завершены бетонные работы, и мы приступили к остеклению фасадов четырех надземных пешеходных переходов через Калужское шоссе в районе поселка Князево, поселка Десна, СТ Ракитки и в районе 34-го километра магистрали", – заявила пресс-секретарь ГК "АРКС" Ирина Васильева.

Не останавливаются работы по монтажу металлоконструкций надземных пешеходных переходов в районе поселка Заречный. Завершены бетонные работы у реки Десна и 36-го километра, ведется подготовка к монтажу и остеклению фасадов. Кроме того, полностью выполнены бетонные работы на всех подземных пешеходных переходах.

Сергей Собянин и Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Полностью реконструкция Калужского шоссе должна завершиться уже в октябре 2018 года. Жители Новой Москвы получат первоклассную магистраль, полностью соответствующую современным стандартам безопасности. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря обновленной "Калужке" Новая Москва становится неотъемлемой частью столицы.

Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. В числе крупнейших объектов – реконструкция Каширского шоссе, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, а также ряд других крупных городских проектов.

Автор: Иван Поляков2 апреля 2018, 16:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Калужское шоссе полетит после реконструкции

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