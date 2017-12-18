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Недвижимость

Безопасность и комфорт: как меняется Калужское шоссе

Фото: stroi.mos.ru
Транспортный каркас Новой Москвы продолжает активно развиваться. В пятницу, 15 декабря, мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному участку Калужского шоссе от 20-го до 49-го километра. Его строительство велось в рамках второго этапа реконструкции трассы.

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Модернизацией шоссе занимается Группа компаний "АРКС". О проделанной работе Сергею Собянину сообщил президент ГК Дмитрий Рябченко. По его словам, реконструкция Калужского шоссе – это крупнейший инфраструктурный проект Новой Москвы. "Сейчас мы открываем один из самых важных участков – от деревни Милорадово до Троицка", – сказал он градоначальнику.

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При этом по условиям контракта сдача всего объекта была намечена на 2018 год. "Мы выделили этот участок и сдаем его сейчас", – добавил он. Рябченко сообщил, что в рамках реконструкции участка были возведены несколько искусственных сооружений, в том числе три эстакады.

Первая из них находится на пересечении с подъездом к дому отдыха "Архангельское". Ее длина составляет 32,2 метра. Кроме того, был построен мост через реку Десна длиной 78 метров. Рядом с ним возведена разворотная эстакада №2 (длина 76,02 метра).

Далее по Калужскому шоссе появилась третья эстакада, которая расположилась в непосредственной близости от активно развивающегося микрорайона Новые Ватутинки, в месте с будущим пересечением трассы "Минское шоссе – Троицк – Щаповское". Длина третьей эстакады составляет 307,75 метра. Также строители возвели 11,6 километра автотодорог.

Фото: stroi.mos.ru

Фото: Иван Прошкин/Dni.Ru

Сергей Собянин отметил, что благодаря таким проектом Новая Москва становится настоящей столицей. "Мы строим современные магистрали, весной этого года сдана крупная развязка на Профсоюзной улице", – отметил градоначальник.

В беседе с местными жителями мэр рассказал о планах развития Троицкого и Новомосковского административного округов. "Сейчас дошли до Ватутинок, к июню надеемся протянуть магистраль до Центральной кольцевой автодороги. Однако это подарок не только для жителей Новой Москвы и тех дачников, которые ездят этими маршрутами, но и для всего города", – подчеркнул Собянин.

Сергей Собянин с жителями. Фото: Иван Прошкин/Dni.Ru

В настоящее время продолжаются работы по строительству обхода Ватутинок, который обеспечит бессветофорное движение по основному ходу и возможность въезда и выезда со старого Калужского шоссе на новое. С этими целями на начальном и конечном отрезках обхода построят двухуровневые транспортные развязки с четвертой и пятой эстакадами, а также мост через реку Пахра. В соответствии с условиями госконтракта, объекты будут введены в эксплуатацию уже в следующем году.

Помимо мостов и эстакад, второй этап реконструкции Калужского шоссе подразумевает строительство восьми надземных, трех подземных пешеходных перехода, четырех очистных сооружений, 30 шумозащитных экранов и более 260 километров инженерных коммуникаций. Полностью обновленное Калужское шоссе будет открыто в 2018 году.

Фото: stroi.mos.ru

Калужское шоссе модернизируют в два этапа. Всего в ходе первого этапа реконструкции построено и реконструировано почти 26 километров дорог, в том числе более 8 километров основной трассы Калужского шоссе, почти 12 километров боковых проездов, 4,5 километра съездов транспортных развязок.

Построены 4 транспортных тоннеля суммарной длиной более 2,5 километров, 3 эстакады общей протяженностью свыше 600 метров, 3 моста через реку Сосенка общей длиной 170 метров. Безопасное пересечение шоссе пешеходами обеспечивается благодаря возведению 2 пешеходных мостов и 5 подземных пешеходных переходов. 

За последнее время Калужское шоссе переживает второе рождение. Из четырехполосной дороги, не соответствующей своему новому статусу, оно превратилось в безопасную и комфортную магистраль.

Автор: Иван Поляков18 декабря 2017, 11:08

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