Безопасность и комфорт: как меняется Калужское шоссе

Транспортный каркас Новой Москвы продолжает активно развиваться. В пятницу, 15 декабря, мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному участку Калужского шоссе от 20-го до 49-го километра. Его строительство велось в рамках второго этапа реконструкции трассы.



Модернизацией шоссе занимается Группа компаний "АРКС". О проделанной работе Сергею Собянину сообщил президент ГК Дмитрий Рябченко. По его словам, реконструкция Калужского шоссе – это крупнейший инфраструктурный проект Новой Москвы. "Сейчас мы открываем один из самых важных участков – от деревни Милорадово до Троицка", – сказал он градоначальнику.

При этом по условиям контракта сдача всего объекта была намечена на 2018 год. "Мы выделили этот участок и сдаем его сейчас", – добавил он. Рябченко сообщил, что в рамках реконструкции участка были возведены несколько искусственных сооружений, в том числе три эстакады.

Первая из них находится на пересечении с подъездом к дому отдыха "Архангельское". Ее длина составляет 32,2 метра. Кроме того, был построен мост через реку Десна длиной 78 метров. Рядом с ним возведена разворотная эстакада №2 (длина 76,02 метра).

Далее по Калужскому шоссе появилась третья эстакада, которая расположилась в непосредственной близости от активно развивающегося микрорайона Новые Ватутинки, в месте с будущим пересечением трассы "Минское шоссе – Троицк – Щаповское". Длина третьей эстакады составляет 307,75 метра. Также строители возвели 11,6 километра автотодорог.





Сергей Собянин отметил, что благодаря таким проектом Новая Москва становится настоящей столицей. "Мы строим современные магистрали, весной этого года сдана крупная развязка на Профсоюзной улице", – отметил градоначальник.

В беседе с местными жителями мэр рассказал о планах развития Троицкого и Новомосковского административного округов. "Сейчас дошли до Ватутинок, к июню надеемся протянуть магистраль до Центральной кольцевой автодороги. Однако это подарок не только для жителей Новой Москвы и тех дачников, которые ездят этими маршрутами, но и для всего города", – подчеркнул Собянин.





В настоящее время продолжаются работы по строительству обхода Ватутинок, который обеспечит бессветофорное движение по основному ходу и возможность въезда и выезда со старого Калужского шоссе на новое. С этими целями на начальном и конечном отрезках обхода построят двухуровневые транспортные развязки с четвертой и пятой эстакадами, а также мост через реку Пахра. В соответствии с условиями госконтракта, объекты будут введены в эксплуатацию уже в следующем году.

Помимо мостов и эстакад, второй этап реконструкции Калужского шоссе подразумевает строительство восьми надземных, трех подземных пешеходных перехода, четырех очистных сооружений, 30 шумозащитных экранов и более 260 километров инженерных коммуникаций. Полностью обновленное Калужское шоссе будет открыто в 2018 году.





Калужское шоссе модернизируют в два этапа. Всего в ходе первого этапа реконструкции построено и реконструировано почти 26 километров дорог, в том числе более 8 километров основной трассы Калужского шоссе, почти 12 километров боковых проездов, 4,5 километра съездов транспортных развязок.

Построены 4 транспортных тоннеля суммарной длиной более 2,5 километров, 3 эстакады общей протяженностью свыше 600 метров, 3 моста через реку Сосенка общей длиной 170 метров. Безопасное пересечение шоссе пешеходами обеспечивается благодаря возведению 2 пешеходных мостов и 5 подземных пешеходных переходов.

За последнее время Калужское шоссе переживает второе рождение. Из четырехполосной дороги, не соответствующей своему новому статусу, оно превратилось в безопасную и комфортную магистраль.

