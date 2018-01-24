Госдума усиливает контроль за долевым строительством

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 24 января, приняла в первом чтении разработанные по поручению президента Владимира Путина законопроекты, направленные на защиту прав участников долевого строительства. Помимо прочего, одобренные депутатами документы вводят единую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль в сфере долевого строительства, а также устанавливают серьезные штрафы за непредоставление или нарушение порядка предоставления информации в Единую систему жилищного строительства.



Нормативно-правовые акты заявлены как приоритетные для фракции "Единая Россия". Они внесены группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Госдума начала системную работу по реформированию системы долевого строительства еще в прошлом году, когда был создан Фонд защиты участников долевого строительства, отметил глава комитета нижней палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Эти законопроекты направлены на повышение безопасности вложений граждан в долевое строительство, повышение надежности и привлекательности рынка жилищного строительства, что должно в том числе привести к увеличению доступности жилья для граждан", – рассказал депутат.





Принятый парламентариями нормативно-правовой акт вводит единую вертикаль органов государственной власти, которые несут ответственность за контроль в сфере долевого строительства, предлагает правительству установить обязательные требования к организации и проведению государственного надзора в области долевого строительства. Также вводится солидарная ответственность собственников компаний за ущерб, который может быть причинен гражданам. "Это лица, которые владеют более 5% акций застройщика", – отметил Николаев.

Кроме того, нормативно-правовой акт вводит контроль за текущей деятельностью девелопера. Речь идет о том, чтобы строительная компания соответствовала определенным требованиям на входе в проект, а также соблюдала законодательные нормы каждый день своей деятельности, уточнил депутат.

"В случае если эти требования будут нарушены, мы даем полномочия Фонду защиты прав участников долевого строительства, а также надзорным органам приостанавливать деятельность застройщика в части привлечения средств граждан", – пояснил суть принятого законопроекта Николаев.

Также депутаты предлагают исключить прием средств граждан через специальные облигации – жилищные сертификаты. Последние не пользовались спросом, отметил Николаев, и те, кто их покупает, фактически не защищены законом. "Но речь не идет о сертификатах, выдаваемых военнослужащим", – подчеркнул глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Нормативно-правовой акт предлагает усилить контрольные функции банковского сопровождения. По словам Николаева, кредитные учреждения должны иметь возможность в случае выявления нецелевого использования средств строительной компанией приостанавливать платежи и уведомлять об этом надзорные органы.





Член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко, выступавший в качестве содокладчика, озвучил ряд замечаний по законопроекту. В числе прочего, на его взгляд, целесообразно отразить в нормативно-правовом акте порядок оспаривания компаний приостановления ее действий в части привлечения денежных средств граждан.

Еще один принятый депутатами нормативно-правовой акт вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Предлагается установить серьезные штрафы для девелоперов за непредоставление или несоблюдение порядка предоставления необходимых сведений в Единую информационную систему жилищного строительства. Также предлагаются санкции за неправомерную выдачу или невыдачу заключения застройщику на право привлекать средства граждан и за незаконное использование наименования "специализированный застройщик".

"Новая статья 14.28.2 предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или дисквалификацию от одного года до трех лет", – уточнил член комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Виктор Пинский.



Защита прав участников долевого строительства – один из приоритетов в работе седьмого созыва нижней палаты парламента. В конце июля прошлого года Госдума приняла закон о создании компенсационного Фонда долевого строительства, который позже был подписан президентом Владимиром Путиным. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с защитой прав вкладчиков принципу. Подобные региональные нормативно-правовые акты были приняты в 31-м субъекте Федерации.





В том же месяце на Охотном Ряду прошли широкие парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций нижней палаты.

По рекомендации Вячеслава Володина подобные слушания прошли и в субъектах Федерации. Помимо дольщиков, в них приняли участие представители региональных и муниципальных властей, а также строительные компании, сотрудники полиции и прокуратуры. Всего пути решения проблем пострадавших участников долевого строительства обсудили более чем в 50 регионах.

Одним из них стала Саратовская область. Вячеслав Володин лично приезжал в свой избирательный округ для встречи с обманутыми дольщиками. Они поблагодарили главу нижней палаты парламента за внимание к их проблемам.

