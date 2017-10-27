Долевое строительство уйдет в прошлое

Риски граждан при покупке жилья необходимо свести к нулю. Для этого нужно начать постепенно отказываться от формы долевого строительства и переходить к проектному финансированию.

О проблемах обманутых дольщиков сегодня, 27 октября шла речь на заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства. Ее руководитель, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, предложил отказаться от распространенной формы взаимодействия застройщиков с покупателями квартир. Долевое строительство, по его мнению, постепенно должно уйти в прошлое.

Парламентарий уточнил, что переход на проектное финансирование взамен долевого строительства не приведет к увеличению стоимости жилья. Наоборот, ценообразование станет прозрачным.

"Здесь не нужно строить иллюзий. Сейчас в цену квадратного метра зашиты все риски, которые есть у застройщика. Это и страхование, это риски владельцев застройщиков, которые с каждого, но еще не построенного объекта, но проданного квадратного метра уже формируют прибыль. В случае, когда мы перейдем на проектное финансирование, ценообразование станет совершенно прозрачным", - сказал Николаев.





Он также отметил, что с выходом граждан из долевого сегмента, цены на рынке стабилизируются, а главное – будет исключен риск появления новых обманутых дольщиков, сообщает агентство "Говорит Москва".

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев возглавил рабочую группу по защите прав участников долевого строительства жилья по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. 25 октября депутаты единогласно поддержали кандидатуру Николаева.

Дума VII созыва уделяет большое внимание защите прав граждан-участников долевого строительства. В июле на Охотном ряду прошли масштабные парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие сами обманутые граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. Была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех думских фракций.





По рекомендации Вячеслава Володина подобные слушания прошли и в регионах. Помимо дольщиков, в них приняли участие представители региональных и муниципальных властей, а также руководители строительных компаний, сотрудники полиции и прокуратуры. Всего пути решения проблем обманутых участников долевого строительства обсудили в более чем 50 регионах.

В конце июля нижняя палата парламента приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства, который был подписан президентом Владимиром Путиным. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с защитой прав вкладчиков принципу. Подобные региональные нормативно-правовые акты были приняты более чем в 30-ти регионах.

Первое заседание рабочей группы по защите прав дольщиков прошло в конце сентября. Его участники подвели промежуточные итоги проделанной работы и наметили планы на будущее. Планируется, что в декабре 2017 года рабочая группа представит доклад "О ситуации в долевом строительстве в России".





Между тем за первую неделю работы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в него поступили взносы на четыре миллиона рублей. Свои обязательства выполнили 24 застройщика из 14 регионов страны.