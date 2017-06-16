Яхта российского миллиардера загородила статую Свободы

Российский бизнесмен Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue возле берегов Нью-Йорка так, что она загородила вид на статую Свободы. При этом миллиардер не нарушает законов.

Одна из крупнейших частных яхт в мире, высотой которой составляет 112 метров, перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича. Впервые судно бросило якорь перед статуей Свободы 17 апреля и провело там две недели. В мае яхта направилась в залив Грейвсенд, а в июне вернулась на прежнее место.

Поступок бизнесмена вызвал волну возмущение у американцев. "Это судно мешает параду экскурсионных лодок, которые отправляются туда, чтобы посетить статую", – цитирует президента некоммерческой организации Waterfront Роланда Льюиса New York Post.

По словам туриста из Массачусетса Крейга Махони, пытавшегося увидеть один из главных символов США с острова Стейтен, яхта Швидлера "блокирует свободу и справедливость в Америке". Юридически суда имеют право пришвартовываться там, но по словам завсегдатаев гавани, обычно яхты встают там не более, чем на день-два.

"Я считаю, что они просто сокращают эксплуатационные расходы, экономя на плате за стоянку в доке", – говорит капитан одного из кораблей Джим Чамберс. Он отметил, что за 50 лет своей практики он такого безобразия не наблюдал.

Известно, что пристыковаться к Манхэттенскому круизному терминалу стоит около тысячи долларов в день. Береговая охрана обычно не приказывает лодкам отчаливать, если они не создают необоснованных препятствий.