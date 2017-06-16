Яхта российского миллиардера загородила статую Свободы
Одна из крупнейших частных яхт в мире, высотой которой составляет 112 метров, перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича. Впервые судно бросило якорь перед статуей Свободы 17 апреля и провело там две недели. В мае яхта направилась в залив Грейвсенд, а в июне вернулась на прежнее место.
Поступок бизнесмена вызвал волну возмущение у американцев. "Это судно мешает параду экскурсионных лодок, которые отправляются туда, чтобы посетить статую", – цитирует президента некоммерческой организации Waterfront Роланда Льюиса New York Post.
По словам туриста из Массачусетса Крейга Махони, пытавшегося увидеть один из главных символов США с острова Стейтен, яхта Швидлера "блокирует свободу и справедливость в Америке". Юридически суда имеют право пришвартовываться там, но по словам завсегдатаев гавани, обычно яхты встают там не более, чем на день-два.
Russian billionaire’s yacht ruining tourists’ pics of Lady Liberty https://t.co/wyR9umJ0ga pic.twitter.com/ykAtr7QajJ— NYC Informer (@newyorkcityinfo) 16 июня 2017 г.
"Я считаю, что они просто сокращают эксплуатационные расходы, экономя на плате за стоянку в доке", – говорит капитан одного из кораблей Джим Чамберс. Он отметил, что за 50 лет своей практики он такого безобразия не наблюдал.
Известно, что пристыковаться к Манхэттенскому круизному терминалу стоит около тысячи долларов в день. Береговая охрана обычно не приказывает лодкам отчаливать, если они не создают необоснованных препятствий.
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