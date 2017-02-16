Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном

Побег Вороненкова и Максаковой Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2 Здоровье

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Четверг 16 февраля
Лента новостей
10:28
В московском фитнес-клубе изнасиловали юную иностранку
10:10
Директора подмосковной фирмы арестовали за спонсирование "ИГ"
09:59
Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала
09:42
На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"
09:39
Скорая нашла в квартире изрезанное тело москвича
09:29
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
09:19
Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть
09:14
Минимальную цену на водку хотят поднять
09:09
Россиянам вернут деньги за аренду жилья
09:04
Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку
08:59
Трое грабителей вынесли из офиса в Зеленограде 21,6 млн
08:40
Максакова нагло врала о втором гражданстве
08:38
Автоледи купила машину и въехала в толпу пешеходов на зебре (видео)
08:33
Разведка водит Трампа за нос из-за "дружбы с Путиным"
08:27
Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова
07:58
Экс-депутат Михеев объявлен в федеральный розыск
01:28
Зара сильно исхудала после травли
22:25
Госдума аккуратно подходит к изменению законов
21:58
В Краснодаре поймали возможного виновника крупного пожара
21:54
Найден трактат Черчилля об инопланетянах
21:33
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве
21:30
Минобороны показало истребители Су-35С в деле (видео)
21:20
Трамп нашел замену сбежавшему советнику
20:59
Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
20:53
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
20:44
Мария Максакова в жизни и на сцене
20:25
Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета
20:15
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"
20:07
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта
20:05
Малинин в поиске после разлада в семье
19:56
Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации
19:48
В центре Москвы загорелась церковь
19:35
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
19:32
Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки
19:25
Врачи борются за жизнь больной раком певицы
19:16
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
18:56
Дональд Трамп сделал свою жену несчастной
18:56
Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"
18:44
В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира
18:29
Под Москвой заметили машину из кожи бизона (фото)
18:19
Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой
18:14
В московском метро случился коллапс
18:06
Раскрыт секрет похудения без диет
18:00
Вороненков: Нам хорошо в Киеве
17:55
Ударивший курильщицу уралец написал на нее заявление
17:37
Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена
17:35
Чем вызвана отставка Худилайнена
17:31
Девушки отшивают парней с Android
17:16
Звезда "Дома-2" Солнцев спровоцировал скандал
17:08
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
16:58
Садальский отреагировал на грубость Максаковой
16:55
Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть
16:55
В Москве мужчина упал в 30-метровый котлован
16:38
Российская модель высказалась о рукоприкладстве мужа
16:32
На МКАД произошла массовая авария
16:27
Изъятым из семей детям бесплатно помогут юристы
16:23
Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
16:23
Сколько заработали топ-менеджеры "Роснефти"
16:16
Заблудившиеся пилоты посадили военный вертолет на трассу (видео)
16:14
Вороненкову и Максаковой досталось за роскошную свадьбу
16:11
В Зеленограде мужчина подстрелил дочь из пистолета
15:53
Ученые: Женатые люди здоровее холостых
15:51
Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым
15:49
В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу
15:49
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
15:46
Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
15:43
"ЕР" против торжества анархии на выборах
15:32
В московском колледже ищут бомбу
15:28
Ваенга привела в восторг своим видом в купальнике
15:26
В Пскове убийца записал на телефон свое преступление
15:26
В России создадут целевой капитал на борьбу с детским раком
15:21
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович
15:21
Врачи и пациенты выступили против запрета гомеопатии
15:16
В центре Москвы пенсионерке пробило голову снежной глыбой
15:10
Миллионер Бельянинов: Могу туалеты мыть
15:06
На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов
15:01
Дизайнеры создали золотой iPhone Макарова
14:50
Страшные последствия прорыва плотин
14:46
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
14:34
Как не стать жертвой энергетического вампира
14:33
Юноша свалился с эскалатора из-за трусов сексуальной брюнетки
14:24
Известная актриса высмеяла родившую Собчак
14:18
Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду
14:08
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
14:07
Актер Олег Тактаров устроил драку
14:05
В деле мажоров на Gelandewagen поставлена точка
14:05
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
13:58
Любящая обниматься собака стала звездой Сети
13:43
Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор
13:42
Порошенко может стать жертвой угольного скандала
13:36
Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете
13:24
Из машины адвоката украли материалы по делу Немцова
13:12
Беременная Шейк погрела живот на пляже в Калифорнии
13:09
В Латвии угрожали взорвать Горбачева
12:50
Ростовским шахтерам закроют долги по зарплате к лету
12:49
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
12:44
Что стало с кумирами нашего детства
12:41
Ярмольник в юбке сделал признание
12:37
Фельдшера скорой помощи заперли в квартире в Приамурье
12:28
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Любовь и страдания Анны Герман
Малинин в поиске после разлада в семье
Похождения балерины из "Ленинграда" взбудоражили Петербург
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
На МКАД сгорел почтовый грузовик (видео)
Недвижимость

Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном

Фото: wikipedia.org
В южной части Пиренейского полуострова была замечена гигантская парусная яхта, которая принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. По информации британских СМИ, стоимость роскошного судна составляет примерно 360 миллионов фунтов стерлингов (449 миллионов долларов).
прочитано 358 раз

Местные жители были буквально шокированы габаритами яхты, заявив, что она кажется выше, чем лондонский Биг-Бен, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, лодка береговой охраны кажется просто игрушкой по сравнению с огромным белоснежным судном россиянина.

ПО ТЕМЕ

Яхты Абрамовича и Потанина спасли от теракта

Депп продал уникальную яхту ради жены

10 самых дорогих яхт в мире

Известно, что яхта будет протестирована в Гибралтаре, а затем ее передадут владельцу. Предположительно, это произойдет весной. 

Как рассказал один из проектировщиков яхты Дик Клоостерман, судно Мельниченко является самым уникальным в мире с точки зрения как размера, так и дизайна. "Ее красота захватывает дух и конечно, ее будут обсуждать везде, где она будет появдяться. С нетерпением ждем, когда яхта будет доставлена владельцу", – добавил он.  

Необычная яхта была разработана французским дизайнером Филиппом Старком, который решил бросить вызов шаблонам. Как отмечает издание, судно отличается не только уникальным дизайном, но и потрясающей зеленой подсветкой, которая зажигается в темное время суток. У парусной яхты есть три мачты, восемь этажей и отдельная площадка для вертолета. 

Судно изготовлено из специальной высокопрочной стали и оснащено высокотехнологичной цифровой системой управления. Благодаря этому, экипаж может поднимать и опускать паруса, а также якорь, буквально с помощью пальцев.  

Автор: Светлана Сидорчук16 февраля 2017, 10:11

комментарии

Политика

Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
Чем вызвана отставка Худилайнена
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина

Шоу-бизнес

Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли
На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"
Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку
Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
Что стало с кумирами нашего детства
Шоу-бизнес

Известная актриса высмеяла родившую Собчак

Юлия Рутберг спародировала светскую львицу
Общество

Максакова нагло врала о втором гражданстве

Сергей Неверов прокомментировал заявление экс-депутата Госдумы о наличии у нее немецкого гражданства
Шоу-бизнес

Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова

Известный певец рассказал о последствиях своего участия в скандальной передаче
Шоу-бизнес

Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку

В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей

Гороскоп

Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости

Фоторепортажи

Зара сильно исхудала после травли
Мария Максакова в жизни и на сцене
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович

Спорт

Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Фуркада выгнали из сборной

Регионы

Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru