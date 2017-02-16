Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном
Местные жители были буквально шокированы габаритами яхты, заявив, что она кажется выше, чем лондонский Биг-Бен, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, лодка береговой охраны кажется просто игрушкой по сравнению с огромным белоснежным судном россиянина.
Известно, что яхта будет протестирована в Гибралтаре, а затем ее передадут владельцу. Предположительно, это произойдет весной.
Как рассказал один из проектировщиков яхты Дик Клоостерман, судно Мельниченко является самым уникальным в мире с точки зрения как размера, так и дизайна. "Ее красота захватывает дух и конечно, ее будут обсуждать везде, где она будет появдяться. С нетерпением ждем, когда яхта будет доставлена владельцу", – добавил он.
Необычная яхта была разработана французским дизайнером Филиппом Старком, который решил бросить вызов шаблонам. Как отмечает издание, судно отличается не только уникальным дизайном, но и потрясающей зеленой подсветкой, которая зажигается в темное время суток. У парусной яхты есть три мачты, восемь этажей и отдельная площадка для вертолета.
Судно изготовлено из специальной высокопрочной стали и оснащено высокотехнологичной цифровой системой управления. Благодаря этому, экипаж может поднимать и опускать паруса, а также якорь, буквально с помощью пальцев.
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