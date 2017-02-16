Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном

В южной части Пиренейского полуострова была замечена гигантская парусная яхта, которая принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. По информации британских СМИ, стоимость роскошного судна составляет примерно 360 миллионов фунтов стерлингов (449 миллионов долларов).

Местные жители были буквально шокированы габаритами яхты, заявив, что она кажется выше, чем лондонский Биг-Бен, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, лодка береговой охраны кажется просто игрушкой по сравнению с огромным белоснежным судном россиянина.

Известно, что яхта будет протестирована в Гибралтаре, а затем ее передадут владельцу. Предположительно, это произойдет весной.

Как рассказал один из проектировщиков яхты Дик Клоостерман, судно Мельниченко является самым уникальным в мире с точки зрения как размера, так и дизайна. "Ее красота захватывает дух и конечно, ее будут обсуждать везде, где она будет появдяться. С нетерпением ждем, когда яхта будет доставлена владельцу", – добавил он.

Необычная яхта была разработана французским дизайнером Филиппом Старком, который решил бросить вызов шаблонам. Как отмечает издание, судно отличается не только уникальным дизайном, но и потрясающей зеленой подсветкой, которая зажигается в темное время суток. У парусной яхты есть три мачты, восемь этажей и отдельная площадка для вертолета.

Судно изготовлено из специальной высокопрочной стали и оснащено высокотехнологичной цифровой системой управления. Благодаря этому, экипаж может поднимать и опускать паруса, а также якорь, буквально с помощью пальцев.