Яхта российского миллионера арестована в Гибралтаре

Адвокаты немецкой верфи, где строилась яхта, оформили иск о нарушении контракта. В документе утверждается, что заказчик не перечислил исполнителям предусмотренный договором последний транш, размер которого составляет 9,8 миллиона евро. Кроме того, у судостроителей возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время постройки яхты заказом.

В конечном итоге сумма претензий по иску превысила 15 миллионов евро, передает радиостанция "Говорит Москва". В связи с этим яхта и была арестована в Гибралтаре, куда прибыла для проведения отделочных работ. Кроме того, планировалось, что в Испании будут проведены ходовые испытания судна.

Владельцем и заказчиком яхты выступает российский миллиардер Андрей Мельниченко. При этом общая стоимость его яхты оценивается в 449 миллионов долларов. Получить ее в свое окончательное распоряжение Мельниченко должен был весной 2017 года. Неизвестно как на этих сроках отразится арест судна.

Some shots of the new $400 million Sailing Yacht A recently delivered to Andrey Melnichenko pic.twitter.com/5fLZ4p0dMo