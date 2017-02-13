Беглого Митрофанова лишили квартиры за 88 миллионов рублей

Скандально известный Алексей Митрофанов, обвиняемый в вымогательстве 200 тысяч долларов, лишился одной из квартир своей семьи. Суд конфисковал жилье в центре Москвы, собственником которого официально числится супруга бывшего депутата.

"Юникредит банк" отсудил у супруги Митрофанова квартиру на Патриарших прудах стоимостью 88 миллионов рублей, а также взыскал 79 миллионов рублей долга, передает Life.ru со ссылкой на информацию представителя Хамовнического суда столицы. Ответчиками по иску выступали сам бывший депутат, его жена Марина Лиллевяли и мать Зоя Митрофанова.

"Был заключен кредитный договор и выдан ипотечный кредит на 88 миллионов рублей. Лиллевяли взяла этот кредит под покупку недвижимости, и квартира оказалась в ее собственности, а Митрофановы выступали поручителями", – пояснила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

По информации издания, с момента получения жилья семья бывшего депутата успела выплатить лишь семь миллионов рублей. Однако через какое-то время Митрофановы не смогли вносить платежи вовремя, и у них образовалась крупная просрочка.

После того как бывшего парламентария заподозрили в вымогательстве, "Юникредит банк" подал на него в суд с требованием вернуть долг. На данный момент на жилье Митрофанова обращено взыскание.

Напомним, уголовное дело о покушении на мошенничество в составе организованной группы было возбуждено в отношении Алексея Митрофанова, бывшего тогда депутатом Госдумы, в 2014 году. По версии следствия, группа "решальщиков" при участии законотворца обманом получила у московского строителя Вячеслава Жарова 200 тысяч долларов. Попав под подозрение, Митрофанов уехал в Хорватию – якобы на лечение.

