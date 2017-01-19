В Киеве признались в истинных целях совместных учений
Экс-президент Украины ждет в гости киевских следователей
Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон
Проходящему курс активного лечения на хорватских курортах Митрофанову вскоре придется покинуть теплые берега. Продлевать срок действия его заграничного паспорта российское консульство не намерено.
"У него давно просрочен паспорт. По сути, сейчас в стране, которая предоставила ему убежище, он находится нелегально. Консульство России не будет продлевать ему документы", – приводит слова источника Life.ru.
Уголовное дело о покушении на мошенничество в составе организованной группы было возбуждено в отношении Алексея Митрофанова, бывшего тогда депутатом Госдумы, в 2014 году. По версии следствия, группа "решальщиков" при участии законотворца обманом получила у московского строителя Вячеслава Жарова 200 тысяч долларов. Попав под подозрение, Митрофанов уехал в Загреб – якобы на лечение.
Мотивы отъезда экс-депутата не убедили Следственный комитет России. СК перед новогодними праздниками направил запрос в ведомства здравоохранения Хорватии. От них ожидается подтверждение того, что состояние здоровья Алексея Митрофанова тяжёлое, и экстрадиция в Россию, на которой настаивает Москва, невозможна. По данным спецслужб, бывший российский политик чувствует себя отлично, живёт привычной жизнью и спокойно передвигается по городу.
Адвокат экс-депутата Госдумы Алексея Митрофанова Александр Островский подтвердил телеканалу РЕН-ТВ, что его подзащитному грозит депортация из Хорватии. Защитник предполагает, что Митрофанов в таком случае обратится за помощью в Вашингтон.
Спасатели обнаружили тело первой жертвы стихии
Популярный артист срочно госпитализирован в Москве
Родственники готовятся к транспортировке погибшей
Экстрасенс, ответившая согласием на предложение руки и сердца, убита горем