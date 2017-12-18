Как выгоднее всего купить квартиру

Торопиться с приобретением недвижимости до конца года не следует. Эксперты уверены, что цены на квартиры продолжат падение – как и проценты по ипотеке.

Тенденция снижения цен на недвижимость в России, наметившаяся в 2017 году, сохраняется. Специалисты уверены, что "дно" еще не достигнуто. И велика вероятность того, что купленная сейчас квартира в начале следующего года потеряет в стоимости от 10 до 15%.

С момента начала кризиса, почти четыре года, цены на недвижимость находятся в отрицательной зоне. По словам экспертов, ситуация универсальна как для Москвы, так и остальных крупных российских городов. За это время застройщикам пришлось достраивать объекты, начатые в благополучных 2012-2013 годах, в результате чего возник переизбыток предложения. Продать все это не удается из-за отсутствия платежеспособного спроса населения.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что продолжает падать стоимость ипотеки. И если на сегодняшний день кажется очень выгодным ипотечный кредит под 9%, то вскоре потенциального покупателя заинтересует лишь предложение в 6% годовых. Конечно, это произойдет не завтра: пока ключевая ставка Центробанка – 7,75%, говорить об ипотеке под 5% не приходится. Однако ранее в ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до 6-7%, вместе с этим можно ожидать и дальнейшего снижения стоимости ипотечных кредитов.

Эксперты приходят к выводу, что на падающем рынке, при снижающейся ипотечной ставке срочно бежать и покупать квартиру нет смысла. В то же время, рост благосостояния населения непременно последует. И тогда весь отложенный спрос на недвижимость хлынет на рынок и даст толчок для взрывного роста цен, пишет "Российская газета".