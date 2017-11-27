Как продать ипотечную квартиру

Адвокат Виктория Данильченко рассказала о том, как можно реализовать такое жилье. Подобную сделку можно провести четырьмя способами.

Первым вариантом является продажа ипотечной квартиры через банк. Поскольку квартира с непогашенным кредитом не принадлежит заемщику полностью, распоряжаться ей лишь по своей воле он не имеет права.

Минус этого варианта – небольшая денежная компенсация. Для банка приоритетом является возвращение суммы долга по ипотеке, поэтому искать выгодные варианты для продавца финансовая организация не будет, сообщают "Вести. Недвижимость".

Второй вариант – продажа долговых обязательств. Можно передать в долг по ипотеке другому человеку, если тот возьмет на себя обязательства по его выплате. Заемщик приводит покупателя в банк и проводит процедуру переоформления. Жилье продолжает оставаться в банковском залоге, но деньги по кредиту выплачивает уже новый заемщик.

Кроме того, можно продать ипотечную квартиру и самостоятельно. Продавец сам находит покупателя, обращается в банк, составляет с ним письменное соглашение о последующем приобретении объекта и рассчитывается за него. Обременение заемщик также снимает самостоятельно на основании справки об отсутствии задолженности.

Плюсом данного варианта является самостоятельное установление цены за недвижимость и контроль процесса. Однако слишком низко оценить свою квартиру продавец не сможет, чтобы продать ее быстрее, поскольку это невыгодно банку. При этом в ряде случаев продажа ипотечной квартиры самостоятельно заемщиком недоступна по правилам кредитного договора.

Еще одним способом является досрочное погашение кредита. Продавец погашает кредит одним из способов: за счет собственных или заемных средств, либо за счет средств покупателя. Банк и регистрирующий орган снимают обременение в виде залога, происходит продажа квартиры.