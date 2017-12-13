Как будет развиваться московский транспорт

В ближайшие несколько лет планируется построить подъездные дороги к 55 транспортно-пересадочным узлам (ТПУ) столицы. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Кроме того, он рассказал о проекте интеграции Киевского и Смоленского железнодорожных направлений, а также запуске первого участка Третьего пересадочного контура (ТПК).





Транспортно-пересадочные узлы

"Проект строительства транспортно-пересадочных узлов в городе предполагает не только возведение удобных терминалов для пассажиров, но и развитие дорожной сети около этих хабов", – сказал Хуснуллин в рамках конференции "Реновация – создание комфортной городской среды. Для жизни и работы".

Подъездными дорогами в ближайшие годы обеспечат 55 ТПУ Москвы. По словам руководителя стройкомплекса столицы, в бюджете города есть достаточно средств на реализацию этого проекта.

Всего в Москве запланировано строительство нескольких десятков транспортно-пересадочных узлов. Часть из них будут капитальными строениями – в их границах появятся многофункциональные комплексы с торговыми площадями, офисами, гостиницами и апартаментами. В строительстве ТПУ задействуют средства частных инвесторов.





К проектам уже проявили интерес девелоперы из Германии, Китая и Японии.

Интеграция железнодорожных направлений

Проект планировки территорий для интеграции Киевского и Смоленского железнодорожных направлений могут утвердить уже в ближайшие два-три месяца. "Мы приступили к активной работе по изучению территорий, необходимых для создания маршрутов московских центральных диаметров", – сказал глава столичного стройкомплекса.

При этом по остальным направлениям ведется активная предпроектная работа. Изучается потенциал территорий, необходимость возведения дополнительных транспортных сооружений и прочее. По словам Хуснуллина, в ближайшие годы планируется утвердить проект планировки территорий для интеграции Курского вокзала с так называемой площадью трех вокзалов. Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что в этом деле потребуется серьезная инженерная и строительная работа.





Первый участок второго метрокольца

Первый участок Третьего пересадочного контура Московского метрополитена – фактически второго кольца подземки – может быть запущен уже до конца этого года. Это отрезок от станции "Деловой центр" до "Петровского парка". "Строительные работы на этом участке полностью завершены, сейчас идет обкатка этого радиуса", – рассказал журналистам Хуснуллин.

В настоящий момент запущены поезда, тестируются инженерные системы. Участок откроют для пассажиров сразу же после завершения испытаний.

Третий пересадочный контур метро – это полноценное второе кольцо столичной подземки. ТПК включает 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового контура со станциями "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" будет открыт уже в конце 2017 года. В сентябре состоялся технический пуск этого отрезка.