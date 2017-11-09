Когда для пассажиров откроют станцию метро "Ховрино"

Станция "Ховрино" Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена будет открыта для пассажиров в декабре 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева. "Главная особенность этого участка от "Речного вокзала" – это то, что мы строим станцию "Беломорская", которая поначалу была не включена в план. Но по настоятельной просьбе жителей мы ее включили в работу", – рассказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, проект планировки участка зеленой ветки метро от "Речного вокзала" был утвержден в декабре 2013 года. Планируется строительство линии длиной три километра и открытие двух станций – "Беломорская" и "Ховрино".