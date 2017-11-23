В России построят первый умный город

Пилотный проект "Умный город" будет реализован в небольшом городе Сатка в горнозаводской зоне Челябинской области. Там планируется внедрить новейшие информационные технологии.

Первоначально проект "Умный город" будет запущен в трех муниципалитетах. Специалистам предстоит опробовать варианты внедрения различных цифровых сервисов с целью развития промышленности и повышения эффективности государственного и муниципального управления, передает "Российская газета".

А пока эксперты опробуют работу новых технологий в рамках города Сатка, чтобы определить, как они повлияют на экономику. Как уточняет издание, проект осуществляется в рамках программы "Цифровая экономика", реализуемой по поручению президента.

Какие еще города примут участие в испытаниях пилотной версии "Умного города", пока остается тайной. Однако уже сейчас известно, что наиболее успешные инструменты, опробованные в Сатке, будут применяться и в других городских зонах.

"Челябинская область входит в число субъектов России с высоким уровнем диверсификации экономики. А в Сатке уже сегодня реализуется наш совместный энергосервисный проект, который позволит городу ежегодно экономить свыше 1,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии", – пояснили в компании, организующей "Умный город".