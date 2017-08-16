Назван лучший город Земли

Специалисты определили лучшее место для жизни на Земле. Эксперты признали лучшим городом планеты австралийский Мельбурн.

По данным ежегодного рейтинга компании Economist Intelligence Unit, столица Австралии получила 97,5 балла из 100. Это наивысшая оценка среди 140 рассматриваемых городов, передает The Economist. Примечательно, что Мельбурн занимает первую строчку этого тора уже седьмой год подряд.

Второе место рейтинга с минимальным отрывом от лидера получила столица Австрии – Вена. Этот город уступил Мельбурну лишь на 0,1 балла. Вслед за ним в топе находится канадский Ванкувер – его рейтинг составил 97,3 балла. Отметим, что оба города сохранили свои позиции с 2016 года, пишет газета "Известия".

Четвертую и пятую позиции в топе заняли канадские Торонто (97,2) и Калгари (96,6) соответственно. Также в первую десятку вошли еще два австралийский города – Аделаида (96,6) и Петра (95,9). Замыкают топ-10 лучших мест для жизни новозеландский Окленд (95,7), финский Хельсинки (95,6) и немецкий Гамбург (95).

Отметим, что в сравнении с прошлым годом в рейтинге значительно поднялся исландский Рейкьявик – он переместился с 50 на 37 позицию. Предполагается, что улучшение качества жизни в этом регионе связано с развитием туризма и разработанной властями программой улучшения города.

Между тем эксперты составили рейтинг худших мест для жизни по состоянию на 2017 год. Первое место в нем занял Дамаск – столица Сирии. Вслед за ним в подобном топе идут нигерийский Лагос и ливийский Триполи. Отметим, что десятую позицию в этом перечне заняла украинская столица – Киев.

В заключение отметим, что при составлении рейтинга учитывалось множество различных параметров качества жизни в городе. Эксперты оценивали такие характеристики, как безопасность жителей, уровень образования, здравоохранения и инфраструктуры, а также степень защиты окружающей среды.