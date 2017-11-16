Москва приросла "Народными гаражами"

Программа "Народный гараж" завершена в Северо-Западном округе Москвы. В эксплуатацию сдан гаражный комплекс на Куркинском шоссе.

О завершении очередного этапа строительства по программе "Народный гараж" сообщил заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Павел Батайкин. "Гаражный комплекс на Куркинском шоссе (владение 15) вмещает 110 автомобилей. В его строительство инвестировали средства 15 дольщиков. В гаражном комплексе остаются вакантными 75 машиномест, которые можно приобрести на электронном аукционе", – сообщил Батайкин.

Следующая локация в Москве, где программа будет выполнена в полном объеме – Юго-Восточный округ, там уже возвели паркинг почти на 300 машиномест и достраивают такой же. "Получено разрешение Мосгосстройнадзора на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса, расположенного на улице Верхние Поля. В его строительство инвестировали средства 146 дольщиков. По договорам долевого участия в гаражном комплексе приобрели уже 193 места", – рассказал Павел Батайкин.

Программу "Народный гараж" планируется завершить до конца года, для чего необходимо ввести в эксплуатацию еще пять объектов на 1685 машиномест, сообщает портал stori.mos.ru.

Программа "Народный гараж" стартовала в Москве в 2009 году, годом позже началась продажа машиномест. С помощью программы власти решают проблему с дефицитом мест для парковки в столице.