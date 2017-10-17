Юго-Западный округ обеспечили "народными гаражами"

Программа "Народный гараж" завершена в Юго-Западном округе административном округе столицы. "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения" завершило строительство двух объектов, они готовы к вводу в эксплуатацию.

О завершении очередного этапа реализации программы "Народный гараж" сообщил заместитель главы Департамента строительства Москвы Павел Батайкин. Он рассказал, что речь идет о двух объектах, которые получили разрешение Мосгосстройнадзора на ввод в эксплуатацию.



Один из сданных гаражных комплексов расположен по адресу: улица Академика Опарина, владение 6. Он рассчитан на 382 автомобиля. В его строительство вложили свои средства 82 дольщика. По договорам долевого участия в нем приобрели 349 машиномест.

Строительство этих гаражей началось еще в середине 2010 года. Однако работы неоднократно останавливались из-за смены подрядчиков. Стройку удалось завершить только в 2017 году.

Еще один комплекс сдан по адресу: Тарусская улица, владение 22. Этот "народный гараж" вмещает 290 автомобилей. В его строительство инвестировали средства 180 дольщиков. По договорам долевого участия приобретено 209 мест.

Возведение гаража на Тарусской улице также проходило не без трудностей. Строительные работы начались на объекте в середине 2010 года на средства инвесторов. И лишь в 2017 году их удалось завершить, после неоднократной смены подрядчиков.

По словам Павла Батайкина, в ближайшее время в городе будут сданы в эксплуатацию еще два объекта. Таким образом, сказал он, программа "Народный гараж" будет завершена еще в двух административных округах города. "В целом программу планируется завершить до конца года, для чего необходимо ввести в эксплуатацию семь объектов на 2076 машиномест", – заявил он.

Строительство объектов по программе "Народный гараж" началось в 2009 году. За прошедшее время было возведено 160 объектов, общая вместимость которых превышает 50 тысяч автомобилей.