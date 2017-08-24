Программа "Народный гараж" завершится к концу года

Все обязательства перед дольщиками в рамках программы "Народный гараж" будут выполнены уже до конца этого года. Об этом заявил замруководителя департамента строительства Москвы Павел Батайкин.

"С начала года по программе "Народный гараж" уже был сдан один объект. На сегодня осталось построить 9 паркингов общей вместимостью почти на 2,8 тысяч машиномест", – приводит слова Батайкина "Интерфакс". Чиновник отметил, что в целом программа выполнена на 95%.

Также замруководителя столичного департамента строительства подчеркнул, что этой осенью планируется сдать пять гаражей на 1,3 тысячи машиномест. Таким образом, в ближайшие месяцы программа "Народный гараж" будет завершена в Юго-Западном, Северо-Западном и Восточном округах столицы.

Кроме того, добавил Батайкин, еще четыре паркинга на почти 1500 машиномест будут сданы в эксплуатацию в конце года в Западном, Южном и Юго-Восточном округах.

Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, реализация программы "Народный гараж" находится на особом контроле. "Все "народные гаражи" будут достроены. Все, кто вложил деньги, получат свое машиноместо", – заверил он москвичей.

Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году. Через год началась продажа парковочных мест. Цель программы – решить проблему дефицита парковок в столице.