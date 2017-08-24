Программа "Народный гараж" завершится к концу года
"С начала года по программе "Народный гараж" уже был сдан один объект. На сегодня осталось построить 9 паркингов общей вместимостью почти на 2,8 тысяч машиномест", – приводит слова Батайкина "Интерфакс". Чиновник отметил, что в целом программа выполнена на 95%.
Также замруководителя столичного департамента строительства подчеркнул, что этой осенью планируется сдать пять гаражей на 1,3 тысячи машиномест. Таким образом, в ближайшие месяцы программа "Народный гараж" будет завершена в Юго-Западном, Северо-Западном и Восточном округах столицы.
Кроме того, добавил Батайкин, еще четыре паркинга на почти 1500 машиномест будут сданы в эксплуатацию в конце года в Западном, Южном и Юго-Восточном округах.
Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, реализация программы "Народный гараж" находится на особом контроле. "Все "народные гаражи" будут достроены. Все, кто вложил деньги, получат свое машиноместо", – заверил он москвичей.
Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году. Через год началась продажа парковочных мест. Цель программы – решить проблему дефицита парковок в столице.
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