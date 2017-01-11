Цены на квартиры в Москве растут из-за ЕГЭ

Экономисты обнаружили связь между стоимостью столичного жилья и результатами единого государственного экзамена в соседних школах. Исследование показало, что близость к школе с высокими результатами ЕГЭ увеличивает цены на квартиры в Москве приблизительно на 3%.

В столице цены на квартиры в домах, которые расположены рядом со школами с высокими результатами экзаменов, почти на 3% выше аналогичных, но "приписанных"по территориальному признаку к обычным учебным заведениям. Это составляет около 376 тысяч рублей в ценах 2014 года.

Подобный эффект на примере северо-запада Москвы описан для развитых рынков сотрудником Высшей школы экономики Дмитрием Чугуновым в его кандидатской диссертации "Влияние результатов школьного образования на формирование цен на рынке жилой недвижимости в мегаполисе". Научная работа была защищена в ВШЭ в октябре 2016 года. В России подобное исследование было представлено впервые, пишет "Коммерсант".

Для покупателей недвижимости в нашей стране значимость расположенных рядом средних учебных заведений подтверждается анализом объявлений о продаже жилья. Так, из всех объектов инфраструктуры в объявлениях в 92,7% случаев упоминается именно близость школ.

Отметим, что данные о столичном жилье, содержащиеся в диссертации, включали предложения и первичного, и вторичного рынков московской недвижимости. Объектами исследования стали 906 квартир. Качество образования в соседних с жилыми объектами школах измерялось с помощью индекса, построенного на тестовых баллах ЕГЭ по математике и русскому языку.



Напомним, с 2016 года Рособрнадзор закрыл данные по сдаче ЕГЭ, запретив школам публиковать подробную информацию о результатах экзаменов учащихся. Эксперты полагают, что это не уменьшит интереса покупателей московской недвижимости к репутации школы, расположенной рядом с объектом сделки. Однако теперь информацию о баллах основных школьных экзаменов потенциальным покупателям жилья придется доставать "неофициальными путями".