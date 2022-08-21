Уход из Ливии обернется для России потерей всей Африки

Отряды «ЧВК Вагнера» покидают Ливию. Такая новость со ссылкой на политолога Адель аль-Хаттаба появилась в ливийском издании Libyan Stand.
Во время выступления на открытии X Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу назвал дружественные страны России, в число которых не вошла Центральноафриканская республика.
Как известно, налаженная мирная жизнь в ЦАР является визитной карточкой успеха России на Черном континенте. Тем не менее, западные СМИ регулярно связывают помощь инструкторов РФ в Банги с деятельностью «ЧВК Вагнера».
Политтехнолог Виктор Васильев, который интересуется новостями Африки, заявил, что уход России из Ливии может закончиться потерей всего Африканского континента, а это в свою очередь приведет к проигрышу Москвы по всем направлениям.
«Присутствие России в Ливии и на всем Черном континенте, — это альфа и омега текущей политики РФ, которая после 24 февраля привела мир к тектоническим сдвигам. Перемены продолжатся и дальше. А о ключевой роли нашей страны для судеб всего мира вновь заговорили буквально все», — считает эксперт.
Васильев обратил внимание на убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи, которое осуществлено при поддержке НАТО 11 лет назад. Это событие отразилось не только на всей Африке, но и на России, в частности.
Вторжение «миротворческой» западной коалиции в 2011 году завершилось ливийским кризисом и всплеском терроризма в Сахеле. Причем хаос, начавшийся в североафриканском государстве, распространился далеко за его пределы. В частности, это привело к росту трафика оружия, наркотиков, золота, «кровавых алмазов» и торговле людьми.
«Все это можно обозначить одним термином — “хаотизация”. Схожие процессы мы наблюдаем сегодня на примере Украины», — считает эксперт.
Политтехнолог уверен, что вторжение НАТО в Ливию и последовавший за этим кризис изменил внешнюю политику России. Однако последние события не должны стать поводом для ухода из североафриканского государства. По мнению Васильева, если уйдем — потеряем всю Африку.