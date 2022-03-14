Голод и крик души: Убитый ценами на бензин рэпер 50 Cent накинулся на Байдена

Американцы нашли виновников в росте цен на бензин.

Обстановка в США неспокойная: местные жители устроили акцию протеста после решения президента Джо Байдена ввести запрет на импорт российских нефти и газа на фоне спецоперации на Украине. Цены на бензин рекордно подскочили, что, собственно, и стало поводом для возмущений американцев.

Возражения высказывает не только простой народ США, но и звезды. Так, с политикой местных властей оказался не согласен популярный рэпер 50 Cent. В соцсетях музыкант опубликовал ролик, на котором обычный парень буквально взвыл из-за того, что теперь не может заправить свою машину и ему приходится передвигаться по улицами ногами, ведь у него просто нет денег на оплату бензина. Молодой человек признался, что из-за этого ничего не ест, и обратился к своему президенту с вопросом: "Почему ты делаешь это с нами, Джо?".

Рэперу 50 Cent, который явно солидарен с парнем на видео, тоже нашлось, что сказать Байдену, причем он даже не стал подбирать слова.

"Джо нас просрал, давайте сделаем Америку великой снова", – приводит слова музыканта Телеграм-канал "ZАЩИТНИКИ".

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что в Нью-Йорке цены на топливо подскочили почти в два раза за год, а в ряде штатов эта цифра еще больше. Разъяренные из-за происходящего автолюбители устроили акцию против политики Белого дома: на бензоколонках появились фотографии главы США.