Немецкие журналисты сообщили о планах России присоединить Украину к Союзному государству

В Москве отреагировали на очередное "разоблачение".

Немецкий таблоид Bild представил данные внешней разведки Германии, которые якобы раскрывают "коварные" планы России. Например, издание утверждает, что российские войска вторгнутся на территорию Украины в феврале-марте этого года, и если все пройдет успешно для РФ, то Кремль начнет формировать в Киеве новую, "пророссийскую власть".

Также Bild уверяет читателей, что Россия планирует создать на Украине спецлагеря для тех, кто будет сопротивляться. Якобы такие списки уже формируются. Москва хочет осуществить это для того, чтобы присоединение Украины к Союзному государству стало возможным, сообщает таблоид.

В российском МИД уже прокомментировали так называемое "разоблачение". В диппредставительстве обратили внимание на то, что "план", опубликованный Bild, является смесью спекуляций и слухов. Москва неоднократно заявляла, что никто ни на кого нападать не собирается.

Кстати, ранее американское издание Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторгается на Украину", после чего он был удален. В агентстве принесли извинения и объяснили, что заголовки готовят заранее для разных сценариев. Как в Кремле отреагировали на ошибку Bloomberg, ранее писали "Дни.ру".