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Политика
Немецкие журналисты сообщили о планах России присоединить Украину к Союзному государству

Немецкие журналисты сообщили о планах России присоединить Украину к Союзному государству

В Москве отреагировали на очередное "разоблачение".
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Немецкий таблоид Bild представил данные внешней разведки Германии, которые якобы раскрывают "коварные" планы России. Например, издание утверждает, что российские войска вторгнутся на территорию Украины в феврале-марте этого года, и если все пройдет успешно для РФ, то Кремль начнет формировать в Киеве новую, "пророссийскую власть".

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Также Bild уверяет читателей, что Россия планирует создать на Украине спецлагеря для тех, кто будет сопротивляться. Якобы такие списки уже формируются. Москва хочет осуществить это для того, чтобы присоединение Украины к Союзному государству стало возможным, сообщает таблоид.

В российском МИД уже прокомментировали так называемое "разоблачение". В диппредставительстве обратили внимание на то, что "план", опубликованный Bild, является смесью спекуляций и слухов. Москва неоднократно заявляла, что никто ни на кого нападать не собирается.

Кстати, ранее американское издание Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторгается на Украину", после чего он был удален. В агентстве принесли извинения и объяснили, что заголовки готовят заранее для разных сценариев. Как в Кремле отреагировали на ошибку Bloomberg, ранее писали "Дни.ру".

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Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 17:26 Источник: Bild ✓ Надежный источник

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