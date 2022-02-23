Выходной не для всех: в Госдуме предложили сделать 23 февраля рабочим днем для большинства россиян

23 февраля является праздничным днем уже 100 лет.

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что 23 февраля должно быть выходным днем только для военнослужащих и рабочим – для остальных россиян. По его мнению, так справедливее.

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В беседе с URA.RU парламентарий напомнил, что во времена СССР 23 февраля было Днем Советской армии и Военно-морского флота. Для большинства жителей страны этот праздник не являлся выходным, отдыхали в этот день только те, кто служил. Мол, так было воспитано советское поколение.

Луговой также считает, что 23 февраля россиянам нужно показывать фильм Владимира Рогова "Офицеры", премьера которого состоялась летом 1971 года. Депутат отметил, что на этой картине воспитано несколько поколений военных. По его словам, служба в армии – это престижно и почетно. Слова парламентария приводит "360".

Напомним, 23 февраля – выходной день с 2002 года не только в России, но и Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. В 2022 году празднику исполняется 100 лет (с 1922 по 1945 – День Красной армии, с 1946 по 1948 – День Советской армии, с 1949 по 1991 – День Советской армии и Военно-морского флота).