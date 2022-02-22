История праздника День защитника Отечества: кого нужно поздравлять 23 февраля

Сегодня с Днем защитника Отечества поздравляют всех мужчин, независимо от того, служил ли человек в армии. Однако есть те, кто считает это несправедливым. "Дни.ру" попробовали разобраться в истории праздника и его обычаях.



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