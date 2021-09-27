Аналитик Фролов назвал профнепригодными политиков Европы

Заявления, звучащие каждый день в Верховной раде Украины, не перестают шокировать. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал энергетическим оружием против Европы экспорт российского газа.
По его мнению, действия "Газпрома" спровоцировали увеличение цен на голубое топливо для жителей Евросоюза. В России возмутились таким заявлением. Причину же роста цен они видят совсем в ином.
Более того, Фролов уверен, что европейский газовый рынок не может существовать без участия России.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ОСН заявил, что говоря о вине России в росте цен на газ, политики демонстрируют свою профнепригодность.
"Европейским избирателям необходимо сделать вывод о том, что избранные ими политики, которые в течение 12 лет формировали энергетическую стратегию региона, а также их последователи привели ситуацию к кризису и показали собственную профессиональную непригодность", – заявил Фролов.
Что касается заявления Дениса Шмыгаля, эксперт считает его сформированным в рамках европейской информационной повестки.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Лукашенко рассказал о создании на Украине военных баз НАТО.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Парень начал красить ногти
Боюсь рожать а муж требует
Первая любовь
Что происходит в России?
Как отучить сына курить?
гороскоп