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Политика
На пути к переменам: "Новые люди" представили предвыборную программу

На пути к переменам: "Новые люди" представили предвыборную программу

На пресс-конференции в Москве 1 сентября лидер "Новых людей" Алексей Нечаев представил предвыборную программу партии. Она охватывает все сферы жизни государства и общества – от образования и здравоохранения до обороны и внешней политики. Политсила предложила свой рецепт решения копившихся долгие годы проблем.
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Программа, с которой "Новые люди" идут на выборы в Госдуму, состоит из восьми разделов: политическое устройство, экономика, безопасность и правопорядок, оборона страны, здравоохранение, образование, экология и внешняя политика.

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Пока другие политические силы обсуждают прошлое, "Новые люди" нацелены на будущее. Вопросы переименования городов, захоронения тела Владимира Ленина и другие "острые" проблемы партийцы оставляют оппонентам. Людей дела подобные темы не интересуют, ведь жизнь граждан обсуждение этих вопросов никак не улучшает, отметил Алексей Нечаев.

"Надо жить в настоящем, и партия "Новые люди" — про настоящее. Мы рисуем картину будущего. И даем инструментарий, за счет которого это будущее можно построить: нашу программу", – сказал лидер политсилы.

К думским выборам "Новые люди" подходят со свежими инициативами. Партия первой предложила ввести единый федеральный оклад для школьных учителей, упразднить Рособрнадзор, а для экономического рывка считает необходимой сократить налоги и увеличить зарплаты.

"Новые люди" убеждены: преобразование и развитие страны невозможно без сильных регионов и широкого местного самоуправления. Партия предлагает перераспределить бюджеты в пользу субъектов Федерации, ввести прямые выборы губернаторов и глав муниципалитетов, а также судей, прокуроров и руководства полиции, расширить участие присяжных заседателей в судах. В партии считают, что по полисам ОМС гражданам должна быть доступна и частная медицина, а стоимость услуг ЖКХ необходимо снизить.

За последнее время одной из болевых точек общества стала принудительная вакцинация. "Новые люди" выступают за добровольность процедуры: заставлять людей делать прививку недопустимо, заявляет партия.

Основными вызовами для России политсила видит коррупцию, оторванность чиновников от жизни, устаревшую система госуправления, из которой вытекает закручивание гаек и стремление к тотальному контролю. Несправедливое распределение налогов привело к тому, что Россия остается богатой страной бедных людей, констатирует партия.

Фото: пресс-служба

Экс-мэр Якутска, советник лидера партии Сардана Авксентьева считает, что сегодняшняя Россия существует в двух измерениях: в одной, где живут чиновники, силовики и сотрудники госкорпорацией, экономика стремительно развивается, нацпроекты выполняются. "И есть другая — настоящая Россия, которую я и Алексей Нечаев проходим своими ногами. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там все не так хорошо, как хотелось бы", – сказала она.

Задачу "Новых людей" политик видит в том, чтобы две России наконец-то воссоединились. Граждане должны жить в богатой и современной стране со здоровым демократическим обществом, подчеркнула она.

Построение процветающей страны невозможно без экономических реформ. "Новые люди" предлагают заменить налог на прибыль, НДС и страховые выплаты единым оборотным налогом – 5% от выручки.

Важно снизить бюрократизацию и степень контроля за бизнесом со стороны государства, считают в партии. "Давайте представим, что люди, которые сейчас занимаются надзором, вдруг начинают предпринимателей не штрафовать, формируя дополнительную строчку бюджета, а учить нас, как не допустить этих нарушений", – отметил председатель правозащитного комитета, предприниматель и кандидат в депутаты Госдумы от "Новых людей" Александр Хуруджи.

По его словам, в период пандемии число проверок снизилось в три раза, но количество инцидентов не выросло. "Мы против количества и размеров штрафов, которые достигают сотен тысяч рублей и приводят к закрытию предприятий", – заявил предприниматель.

В сфере образования "Новые люди" предлагают поднять зарплаты учителей и запретить принуждать их к сверхнагрузке. Необходим единый федеральный оклад педагогов в размере 75 тысяч рублей на ставку, считают в партии. А для снижения бюрократии политсила предлагает ликвидировать Рособрнадзор.

Фото: пресс-служба

О программе "Новых людей" в сфере здравоохранения рассказала врач-нефролог, реаниматолог Дарья Садовская. Она посетовала на излишнюю бюрократизацию, из-за которой значительную часть времени медику приходится тратить на бумажную работу.

"Нужно ввести федеральные оклады для врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Тогда работать будет одинаково выгодно в большом городе и маленьком селе", – уверена Садовская.

Что касается вакцинации, то уже очевидно, что принуждение не работает, считает врач. Людей нужно убеждать, а не заставлять, высказала Садовская позицию "Новых людей".

Для реформы правоохранительной и судебной систем партия выдвинула четыре основных инициативы: выборность судей, прокуроров и глав региональных подразделений МВД, отмена "палочной" системы и изменение критериев оценки работы сотрудников правоохранительных органов, общественный контроль за расследованием коррупционных дел в отношении чиновников и высокопоставленных лиц, а также гуманизация правосудия.

"Мы предлагаем расширить категорию дел с участием судов присяжных, тем самым повысить вероятность вынесения судами оправдательных приговоров. Всё это сделает систему прозрачной и повысит доверие людей к силовикам", – рассказал председатель комитета партии по правоохранительной реформе Руслан Калимуллин.

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Фото: пресс-служба
Автор: 2 сентября 2021, 10:31

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