Депутат Рады Гончаренко заявил о победе Украины над Россией

По мнению политика, Украина обязательно победит Россию.

Украинским политикам не привыкать делать скандальные заявления ради получения политических очков. Особой популярностью среди националистов пользуются депутаты с антироссийскими взглядами. Не редко им приходится сочинять альтернативную историю ради своих избирателей. Так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о победе Украины над Россией.

Как сообщает LIFE, парламентарий уверен, что поражение Москвы во время одной из битв русско-литовской войны является "громкой победой" Незалежной. Политик даже обещал повторить придуманную им победу над Россией.

По мнению Гончаренко, в сентябре 1514 года русское войско не смогло одержать победу под Оршей именно из-за украинцев. Действительно, почему бы не вспомнить о средневековье, если в настоящем нечем гордиться. Так или иначе, депутат Рады считает это событий одной из важнейших достижений в истории Незалежной.

Он подчеркнул, что победа Украины над Россией была достигнута совместно с поляками и литовцами. Командующего войсками литовского гетмана Константина Острожского политик назвал украинским полководцем. По словам Гончаренко, нашу страну можно победить, что он и обещал сделать.

Фантазии на тему альтернативного прошлого, явно, понравились депутату, раз он решил заодно сочинить альтернативное будущее. Гончаренко заявил, что Украина обязательно вновь победит Россию. По его мнению, Незалежную поддержат союзники из Польши и прибалтийских стран.