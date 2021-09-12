Вопрос Крыма назвали на Украине главным условием для встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что внешнеполитические шаги способны повлиять на решение внутренних проблем Незалежной. По этой причине политик так сильно стремился встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, а также несколько раз заявлял о желании поучаствовать в переговорах с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.
В Киеве подтвердили, что у президента Украины есть интенция встретиться лично с главой России. Зеленский, по словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, готов сделать это на нейтральной территории.
Кроме того, было названо условие, которое является ключевым для Киева. Представитель Зеленского заявил, что на встрече, о которой идет речь, должен стоять вопрос о территориях Украины, которые в Незалежной называют оккупированными.
Никифоров убежден, что без обсуждения Крыма и Донбасса диалог глав двух государств не имеет смысла. Он объяснил это тем, что на повестке нет и не может быть тех проблем, которые были бы важнее территориального вопроса Украины.
Ранее о намерении провести переговоры с Путиным высказывался сам Зеленский. Украинский политик выразил желание сделать это в ближайшее время.
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