В Германии обвинили Россию в незаконном присоединении Дальнего Востока

Немецкий журналист Петер Диттмар обвинил Россию в незаконном присоединении территорий Дальнего Востока. Об этом он написал в своей статьей для одного из местных изданий.
Диттмар считает, что в XIX веке эти земли принадлежали Китаю, но Российская империя захватила их, проявляя жестокость по отношению к местным жителям. Репортер также заявил, что власти СССР обещали вернуть территории Поднебесной, но нарушили своё слово, сообщает телеканал "360".
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